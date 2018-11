Daniel Salaverry a Mauricio Mulder en pelea en el Congreso: "Deje de hacer espectáculos" | VIDEO

¡Pelea en el Congreso! Daniel Salaverry, presidente del Parlamento, se peleó con el aprista Mauricio Mulder cuando el titular del Legislativo contabilizó la asistencia en el Hemiciclo a fin de obtener el quórum respectivo.

Todos sucedió al inicio de la sesión del Pleno del jueves al promediar las 10 de la mañana cuando Daniel Salaverry anunció que se iniciaría la sesión del día y que procedería a cerrar la asistencia de los congresistas.



"Han registrado sus asistencia 35 congresistas, el quórum es de 58 (...) Por tercera vez vamos a registrar asistencia, sino hay quórum vamos a levantar la sesión", anunció, en un primer momento, Daniel Salaverry.



Al parecer estas palabras no le gustaron a Mauricio Mulder, a quien se le escuchó gritar en el Congreso de la República.



"Congresista Mauricio Mulder, ¿cuál es el apuro? Son las 10 de la mañana, la sesión estaba convocada para las 9. Si a usted le parece poco tiempo haber esperado una hora, a mí no, congresista. La hora es la hora", respondió Daniel Salaverry.



Esto molestó más a Mauricio Mulder, quien esta vez se puso de pie para gritarle a Daniel Salaverry, aunque el presidente del Congreso de la República parece ignorar al parlamentario aprista.



Luego de escuchar por varios segundos el reclamo de Mauricio Mulder, Daniel Salaverry le señaló: "Señor congresista, deje de hacer espectáculos, por favor".



No es la primera vez que Daniel Salaverry se enfrenta a un congresista. Hace unos días lo hizo con Rosa Bartra, pese a ser de su misma bancada, Fuerza Popular.