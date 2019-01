Daniel Salaverry se peleó con integrantes de Fuerza Popular que abandonaron sesión tras incidente

Siguen las peleas en el Congreso de la República. Los integrantes de Fuerza Popular se pelearon con Daniel Salaverry después que no se les acreditara los 11 representantes que solicitaban en la sesión del Consejo Directivo, optando por dejar la sala.

Daniel Salaverry quiso iniciar la sesión, indicando que se debe respetar el acuerdo de la Junta de Portavoces, que determinó que la bancada de Fuerza Popular tendría 10 representantes en el Consejo Directivo del Congreso de la República, sin embargo, a los fujimoristas pareció no agradarles esa decisión.



Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, reclamó la decisión de la Junta de Portavoces: "Seguimos pensando que tenemos derecho a 11 congresistas acá en el Consejo Directivo y no a 10 como se está planteando porque no se está respetando la proporcionalidad presentada por el mismo oficial mayor", dijo el vocero de la bancada fujimorista.



Pese a que Daniel Salaverry quiso continuar, los integrantes de Fuerza Popular reclamaron airadamente para que le hagan caso a su pedido



"La oficialía eleva una propuesta, pero quien toma la decisión y el acuerdo es la Junta de Portavoces, y yo como presidente tengo que acatar lo acordado por los voceros, no por la secretaría técnica, porque son propuestas. El acuerdo fue que Fuerza Popular iba a tener diez integrantes", contestó Daniel Salaverry.



Después de varios gritos entre Daniel Salaverry y los miembros de Fuerza Popular, los fujimoristas se retiraron del Consejo Directivo, así como los dos vicepresidentes del Congreso de la República, Leyla Chihuán y Segundo Tapia, y el representante del APRA, Jorge del Castillo.



"Lamentablemente han abandonado también los vicepresidentes (la sesión), por lo cual esta sesión no va a poder seguir siendo oficial porque no tenemos el quórum oficial para tomar decisiones", dijo Daniel Salaverry.



Yeni Vilcatoma, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, llegó a la sesión, logrando el número mínimo de 15 de 28 congresistas, así que se pudo continuar el Consejo Directivo sin la presencia de Fuerza Popular y el APRA.



Sin embargo, minutos después, los vicepresidentes del Parlamento que se habían retirado y en representación del APRA, Mauricio Mulder, retornaron al Consejo Directivo.