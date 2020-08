El congresista Daniel Urresti (Podemos Perú) aseguró este jueves que afrontará el nuevo juicio oral en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos -que fue programado por la Sala Penal Nacional del Poder Judicial para el próximo miércoles 2 de setiembre- y no saldrá “corriendo de esta situación”.

“Agradezco la oportunidad para saludar al Poder Judicial y agradecerle públicamente el haber accedido tan rápido al pedido que yo hice para que me adelanten el juicio y lo que sí puedo decirles y tengan la certeza [es que], número uno, no me voy a considerar un perseguido político; número dos, no voy a buscar asilo en ninguna embajada; número tres, no pienso salir corriendo de esta situación ante el peligro. El líder no sale corriendo, el líder se queda y enfrenta la situación”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales.

Asimismo, descartó cualquier tipo de victimización de su parte “acusando al Ministerio Público o al Poder Judicial”.

“Yo, como cualquier ciudadano común y corriente, me someto totalmente a lo que disponga la justicia en mi país. Estoy dispuesto a probar mi inocencia una vez más”, destacó el legislador.

El último miércoles, el Poder Judicial dispuso la fecha para el inicio del nuevo juicio contra Daniel Urresti por el asesinato de Hugo Bustíos, perpetrado en 1988 en Ayacucho.

Esto luego que el 5 de octubre del 2018, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional absolvió al militar en retiro tras considerar que no había fundamentos para acreditar su responsabilidad.

Al respecto, Daniel Urresti indicó que no lograrán apartarlo de la política y que no tiene “miedo” de enfrentar a la justicia.

“Lo que no van a lograr es que yo me retire de la política, eso sí no lo van a lograr porque se han metido con el hombre equivocado, se han metido con un hombre que no tiene miedo. Yo estoy preparado para ser prisionero de guerra”, aseveró.