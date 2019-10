Daniel Urresti asegura que piensa presentarse a las elecciones congresales de 2020

El gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos, Daniel Urresti , aseguró que le gustaría presentarse como candidato en las elecciones congresales que se llevarán a cabo el 26 de enero del 2020, y que ha recibido diversas invitaciones de parte de agrupaciones políticas.

“Definitivamente quisiera presentarme a estas próximas elecciones congresales porque estoy seguro, opino, que este congreso va a ser el más importante de las últimas décadas. Va a ser el Congreso que va a realizar los cambios constitucionales que se requieren”, señaló en declaraciones a RPP.

Daniel Urresti dijo esperar que esta semana pueda confirmar con qué partido estaría formando un acuerdo para sumarse como parte de la lista de candidatos al Parlamento para concluir el mandato hasta julio del 2021.

“Estoy evaluando (con qué partido). Lamentablemente no tengo partido propio. Me han invitado de varios partidos. Lo estoy evaluando porque me conozco y tengo claro que necesitamos realizar cambios en el Congreso. Voy con la bandera de quitar la inmunidad a los congresistas. Eso se tiene que realizar de todas maneras y hay partidos que no comulgan con eso”, indicó.

El exministro del Interior y también excandidato a la alcaldía de Lima aseguró que sus principales propuestas, además de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, es recortar los plazos del antejuicio y reducir la seguridad que tiene cada legislador.

“Uno de los objetivos que tengo es lograr que, en el futuro, los congresistas no estén encerrados en una burbuja sino que se parezcan lo más posible a un ciudadano promedio. No deben tener inmunidad parlamentaria, para comenzar, no pueden ganar en promedio 33 sueldos mínimos. Eso es una locura. Me parece que no debe haber más blindajes, modificar los tiempos del antejuicio”, añadió.

Daniel Urresti concluyó señalando que un parlamentario no tendría por qué tener siempre dos policías resguardándolo. “¿De qué los cuidan? ¿De que no les insulten o les tiren conos en las calles? Si el congresista está cumpliendo su labor, está legislando en favor del pueblo, en las calles los van a aplaudir”, concluyó el exministro.