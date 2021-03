POR: OSCAR TORRES

Explotó Urresti. Y golpea duro. General del Ejército en retiro. Se desempeñó como ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala. Recientemente congresista de la República, entre otros puestos durante su vida política. Trome conversó con el candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, quien fiel a su estilo ‘no dejó títere sin cabeza’.

General Urresti, ¿han plagiado los demás candidatos su plan de gobierno?

Descaradamente. El Jurado Nacional de Elecciones ya me dio la razón, está diciendo claramente que Forsyth, Lescano y además mi tocayo Salaverry, que no sé en qué partido está. Ellos han plagiado mi plan de gobierno.

¿Qué le han plagiado de su plan de gobierno?

Uno, el ofrecimiento que hemos hecho de poner agua y desagüe para todos los peruanos; otro, el tema de la devolución del IGV para todos los peruanos como se hace con las empresas, que es algo importantísimo. Y tercero, la universidad digital que vamos a poner.

Diversos analistas ven bien complicado que pase a segunda vuelta. ¿Qué opina?

Es lo mismo que ellos decían un mes antes de que yo salga votado como el congresista con la mayor cantidad de votos.

Se lo digo porque coinciden en que el lado izquierdo lo pelean Lescano y Verónika, y el lado derecho López Aliaga y Keiko. ¿Usted dónde se ubica?

Ellos que se peleen lo que quieran. Yo vengo del centro y de lejos.

¿Qué le diría al electorado para convencerlo de que es la mejor opción?

Me conocen como ministro del Interior. Y ahora yo les digo: ‘Hasta diciembre los tengo vacunados a todos’, me entiendes. Yo mismo los vacuno. Además, soy el mejor ministro del Interior y, ojo, en seguridad, así como cuando era ministro, yo entro con todo. Con la pata en alto. Comenzando los operativos el primer día en todo el Perú.

Daniel Urresti en entrevista con Trome (Foto: Allengino Quintana)

♦ ‘JOSÉ LUNA ESTÁ MISIO’

Sus contrincantes le recuerdan que su candidatura la auspicia Podemos, el partido de José Luna, quien es acusado de organización criminal y cohecho. ¿Qué tiene que responder?

Nooo, José Luna está más misio. Le tienen cerrada la universidad... Le han congelado sus cuentas, más bien yo tengo que prestarle para que tome desayuno.

Hablando de José Luna, ¿él financia su campaña?

¿De dónde va financiar, pues? No te digo que tiene todo suspendido, más bien yo le tengo que invitar el desayuno: su avena, a veces su cafecito, su pan con té.

¿Cree que Lescano verdaderamente acosó a la periodista o fue como dice él que la mafia ‘fujiaprista’ con los topos y estas personas inescrupulosas trataron de manchar su honor?

Ese ‘pata’ con esa cara de mañosón, imposible que no la haya estado acosando. Además, a Lescano justamente el otro día le digo: ‘Oye Lescano, tú estás primero en las encuestas, ¿no? Y me dice sí. Y le digo qué tal esa delantera. ¿Te hacen la camita o no estás en la camita?’ (sonríe).

¿Forsyth le parece que está preparado para llegar a la presidencia?

Mira, Forsyth es mi ‘mini yo’. Lo conozco de años, no de ahora, de cuando jugaba en Alianza. Entonces él siempre me decía: ‘Tío, yo de grande quiero ser como usted, imitarlo’. Ahora el hombre se viste como yo, se pone la gorra como yo. Soy su ídolo.

El exarquero de Alianza dice que él sí se enfrentó a las mafias en La Victoria y que ya no deberían votar por los políticos tradicionales sino por gente joven...

(Risas) Mi ‘mini yo’ se diferencia de mí en que él andaba con 12 guardaespaldas y temblando al centro como gelatina. Yo, en Los Olivos, ‘pecho’ pelado, sin polo y parado. Yo me he ‘mechado’ con las mafias.

En las últimas encuestas se ha evidenciado que el que está subiendo más es López Aliaga, ¿qué atributos le ve al popular ‘Porky’?

Es tan solitario. A él le dicen ‘culebra’ porque no tiene ‘patas’. Y tan es así que no tiene ni ‘patas’ ni enemigos, que él mismo se tiene que flagelar.

La doctora Beatriz Mejía ha revelado que López Aliaga se embriaga con frecuencia y dice groserías. ¿Le cree?

Por supuesto pues, no le ves la cara de ‘zampado’ cuando sale a hablar…

¿La cara de qué...?

La cara de ‘zampado’. Nunca has conocido a un alcohólico que cuando está en abstinencia: de, de, de (no puede pronunciar).

Daniel Urresti en entrevista con Trome (Foto: Allengino Quintana)

♦ KEIKO FUJIMORI

Keiko ha dicho que de llegar al gobierno pondrá mano dura. ¿Usted indultaría a su papá?

Yo de Keiko cuando dice que mano dura, lo único con que lo relaciono es con la coca que guardaba su hermano en los almacenes. Y segundo, Alberto Fujimori no sale un día antes de que se cumpla su condena.

Ollanta Humala ha revelado que Verónika escribía en las agendas de Nadine. ¿Cree que eso la descalifica?

Verónika ha sido ‘chupe’ de Nadine, entonces ahora que no se venga con las ínfulas... Ella tiene una ideología o sea, ella no piensa en el Perú. Ella piensa que el gobierno tiene que repartirlo todo y finalmente nos va a llevar a ser una Venezuela.

¿Cuáles serían las características básicas de un gobierno de Daniel Urresti?

Honradez. Destruimos la corrupción en el primer mes, denlo por hecho. Vamos a investigar esto de las vacunas. No puede ser que haya muerto tanta gente y no haya responsables por tomar malas decisiones, porque aquellos que son inútiles, que no pueden tomar decisiones al ver que se está muriendo la gente, han debido de renunciar.

¿Quién sería su ministro de Economía de llegar a Palacio? ¿Continuaría con el modelo económico?

No, no, no este modelo económico, está mal en cuanto a la distribución del presupuesto. Se está gastando en lo que no se debe. Lo primero que vamos a hacer es eliminar todos esos proyectos del Plan Nacional de Proyectos que son para que la gente se enriquezca.

¿Por ejemplo?

La Interoceánica, el Metro de Lima. Hay otras prioridades. Vamos a darle esas prioridades al agua y desagüe para todos los peruanos. Eso cuesta más o menos 16 mil millones de dólares, pero anualmente, todos los años, nos roban 7 mil millones de dólares, o sea, se puede hacer.

¿Tres cosas concretas que haría para resolver la crisis sanitaria que vive el Perú y generar empleo?

La crisis sanitaria solamente se resuelve a estas alturas con la vacuna y lo que tenemos que hacer para lograr que todos se vacunen es que este gobierno termine de hacer los contratos. Cuando estemos nosotros seguramente hay que traer las vacunas, las traemos como sea. Contrataremos empresas privadas, ya sea extranjeras o peruanas. Para el almacenamiento y la distribución vamos a emplear a las empresas peruanas.

¿Y entonces?

Tú te vas a cualquier pueblito del Perú, al más alejado y qué encuentras: gaseosas, galletas, cerveza. Significa que las empresas pueden, tienen la capacidad para hacer su distribución. Y para la aplicación de la vacuna , voluntarios de todo sitio: de la iglesia católica, las iglesias evangélicas, las Fuerzas Armadas...

♦ MARTÍN VIZCARRA

Si hubiese sido juez, ¿habría dado prisión preventiva a Martín Vizcarra?

Sí. Yo no le creo nada. A él no le han dado prisión preventiva no porque no sea culpable, sino porque ahora es difícil, es en el último caso el Tribunal Constitucional, pero este tiene cara de que se escapa.

Le parece que la vacunación secreta del popular ‘Lagarto’ ¿es una traición al pueblo?

Esa es una traición a la patria. Esa es la cobardía más grande que puede realizar, o sea, el capitán del barco se hunde con el barco, no antes.

¿Cómo califica la labor del presidente Sagasti?

¿La labor del presidente…? ¡Ah!, verdad que Sagasti sigue siendo presidente. ¿Cuál labor?

Daniel Urresti en entrevista con Trome (Foto: Allengino Quintana)

♦ CASO BUSTÍOS

A usted lo persigue el juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. ¿Se reafirma en que no tuvo nada que ver con ese crimen?

Nada que ver. Ese es un ‘refrito’ que solo causa dolor a mi familia y a la familia del señor Bustíos.

Ya fue ministro del Interior, ¿cómo haría para resolver el alarmante aumento de la delincuencia?

A mediano y largo plazo hay que comprar patrulleros, hay que aumentar el personal policial, pero nosotros tenemos que trabajar con lo que hay y nuevamente subirle la moral a la Policía. Vamos a sacar hasta al más viejito. El ministro del Interior que tengo en mente va a trabajar como trabajaba yo y, es más, yo mismo voy a controlar. Si no da resultado un general, comandante, un comisario, cambio de inmediato. No voy a aceptar que no haya resultados. ¿Que me falta gente? No sé. Sales tú mismo, así como hacía yo.

¿Se ha vacunado?

No, de dónde me voy a vacunar, pues. Yo no soy traidor a la patria.

¿De qué vive actualmente? ¿A cuánto asciende su patrimonio personal?

Mi casa, mi carro, nada más.

¿Cuántos años de casado?

40 voy a cumplir el 5 diciembre.

Su esposa Juanita dice que cobra todo su sueldo, ¿es verdad?

(Sonríe) Soy pisado, pues hermano, pero la verdad eso de ser pisado tiene sus ventajas porque tú ya no te preocupas, me entiendes, o sea tú entregas el sueldo y ya tú reclamas tu comida nada más, ja, ja, ja.

¿Es cierto que le escribe poemas a su esposa?

Sí, lo que pasa es que no es que yo haga unos poemas … pero a mi esposa, pucha olvídate, le gustan.

¿Nos puede recitar alguno para terminar la nota?

A ver: ‘Pues bien yo necesito decirte que te quiero/ que te amo con todo el corazón/ que es mucho lo que necesito/ es mucho…’. Bueno, ya no me acuerdo el resto (sonríe).

Gracias general Urresti. Como a todos le deseo una buena campaña…

Muchas gracias a ti.

TE PUEDE INTERESAR: