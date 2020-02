¡Cumplió su palabra! Daniel Urresti, congresista electo por el partido Podemos Perú, renunció a su sueldo de congresista, tal como lo había prometido durante su campaña para estas últimas Elecciones Congresales 2020.

A través de su cuenta de Twitter el ex ministro del Interior mostró documentos en los que evidencia que solicitó al Oficial Mayor del Congreso de la República que no lo incluya en la planilla del Parlamento.

“Hoy mismo he cumplido mi primera promesa electoral: Doc 1: indico a la Caja de Pensiones que seguiré cobrando mi pensión de general (r) del EP Doc 2: solicito al Congreso que no se me incluya en planilla de haberes. #PalabraDeUrresti”, escribió en su tuir.

“Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento mi decisión de seguir cobrando mi pensión como General en situación de Retiro del Ejército del Perú, por lo tanto, no cobrará sueldo como congresista, en consecuencia agradeceré disponer que no se me considere en el cuadro de planillas de haberes del Congreso de la República del Perú”, dice el documento consignado por Daniel Urresti.

Daniel Urresti renunció a su sueldo de congresista