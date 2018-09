Daniel Urresti visitó Las Malvinas, pero recibió un botellazo de un comerciante | VIDEO | FOTOS

Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú para la alcaldía de Lima, recorrió la tarde del miércoles el centro comercial Las Malvinas, recibiendo pifias y hasta un botellazo por parte de los comerciantes del lugar.

Cuando Daniel Urresti estaba dando una entrevista, uno de los comerciantes le lanzó una botella de plástico en Las Malvinas.

"Esto es una señal. Siendo candidato vengo acá, de alcalde vas a ver lo que va a pasar", dijo en un primer momento Daniel Urresti luego que le lanzaran la botella de plástico en Las Malvinas.

El rechazo de los comerciantes se debería a la propuesta de Daniel Urresti de cerrar los mercados que venden cosas robadas.

"A mí el miedo me lo quitaron de chiquito: a los melosos me lo desayunó y a la mafia me los almuerzo, así que no vayan a creer que pueden amenazarme", agregó Daniel Urresti en Las Malvinas, ya con micrófono en mano, acompañado de su portátil y un gran despliegue de seguridad.