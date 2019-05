David Dumet, primer puesto en examen de la JNJ, pidió disculpas por polémicos tuits

Después que se difundieran los polémicos tuits de abogado David Miguel Dumet Delfín, quien obtuvo el primer puesto en el examen de conocimientos para la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el letrado se disculpó, a través de un comunicado, señalando que cometió "excesos" y que el "uso de algunos términos legítimamente han podido resultar ofensivos para algunas personas".

David Dumet, quien es director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Gerencia General del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) desde febrero de este 2019, logró obtener 86 puntos de los 100, para el concurso de la JNJ, lo que antes fue el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). También fue asesor de alta dirección en los Ministerios de Agricultura (2012-2014) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (2014-2015) durante el gobierno de Ollanta Humala.



Los polémicos tuits se viralizaron después que consiguiera el primer puesto en el examen del JNJ. Entre ellos, hace referencia al juez Richard Concepción Carhuancho, el fiscal José Domingo Pérez, Pedro Chávarry, entre otros.



"Reconozco que he cometido excesos (...) A ellos les pido mis más sinceras disculpas. Me he dejado llevar por esta dinámica exacerbada, perversa, a veces salvaje y descarnada en la que cada vez más, en mayor medida, las redes sociales se han convertido", sostuvo David Dumet.



Pese a las disculpas, David Dumet sostuvo que sus comentarios fueron como parte de su libertad de expresión como ciudadano, "aunque como he señalado, traspasé algunos límites".



"Creo que las personas que han compartido conmigo la tarea de servir a la Nación, sea como jefes, como mis compañeros o como personal a mi cargo, así como los cientos, sino miles de estudiantes con los que he tenido el honor de compartir aulas, podrán dar fe que siempre he actuado con objetividad y respeto a las opiniones y formas de ser y pensar", indicó David Dumet.



Finalmente, David Dumet mencionó que si forma parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), actuará de acuerdo a como lo ha hecho durante sus 35 años de carrera.



LOS POLÉMICOS TUITS DE DUMET

Los tuits de David Dumet aludían al juez Richard Concepción Carhuancho, el fiscal José Domingo Pérez, Pedro Chávarry, entre otros. Los tuits de David Dumet aludían al juez Richard Concepción Carhuancho, el fiscal José Domingo Pérez, Pedro Chávarry, entre otros.

