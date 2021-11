El anuncio hecho por la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, sobre el cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho, no solo generará miles de pérdidas de puestos de trabajo, sino también que dicha región dejará de percibir S/ 70 millones de ingresos por canon minero.

Para el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, lo hecho por el Gobierno llevará al país hacia el camino de la pobreza y la inestabilidad social-económica.

“El cierre de las mineras generará enormes perdidas económicas en bienestar de todos los peruanos. La gente debe entender, primero, que la minería da dos millones de empleos directos e indirectos. Segundo, cuando se cierra una minera, mucha gente pierde su trabajo, los negocios que rodean la mina también cierran y la región pierde ingresos, que conlleva a menos obras en favor de la población”, dijo.

Tuesta aseguró que 54 mil personas se quedarían sin trabajo en Ayacucho, 6 mil directos y 48 mil indirectos. Además, estima que ya hay pérdidas de 3 millones de dólares diarios debido a los bloqueos y actos vandálicos que se producen en otras mineras del país.

“Hay una contradicción grave en el Gobierno, el presidente Castillo en CADE pide a empresarios invertir, y dos días después, su Premier cierra mineras ilegalmente. Así ahuyenta a los inversionistas, pero sería muy grave este gobierno opte por una política del cierre de operaciones mineras”, agregó.

ESPANTANDO

El exministro de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero, afirmó que no le sorprende lo hecho por la Premier Mirtha Vásquez porque dicha medida forma parte del plan del gobierno de “destruir” el sector minero en el país.

“Lamentablemente tenemos un presidente que no sabe donde está parado y una premier que es antiminera. Hay un desgobierno total. Están espantando a los empresarios. El gobierno no defiende al sector privado, mira como dejan que vándalos ataquen mineras y no pasa nada, todo es un caos”, acotó.