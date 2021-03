Irreconocible lució el candidato presidencial Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano-PPC) al presentarse sin su característico bigote a la primera jornada del debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Minutos antes de acudir al debate decidió subir una foto en su cuenta de Twitter en la que revelaba su nuevo look. “Estamos listos: Nos vemos en breve”, escribió el también periodista deportivo.

En redes sociales, varios internautas afirmaron que ‘por un momento no lo reconocí’ y otros dijeron que ‘se quiso bajar algunos añitos, pero no le funcionó mucho que digamos’. Otros más osados aseguraron que ya no se parecía a ‘Mario Bros’.

Al ingresar al debate, el irreconocible candidato llegó junto a su esposa y dio unas breves declaraciones a la prensa en las que aseguró que confiaba en tener el respaldo de los votantes el próximo domingo 11 de abril.

En su primer minuto de presentación del debate, Beingolea señaló: “Lo que toca es resolver la pandemia con una gran campaña de unidad nacional, donde el sector privado colabore para traer las vacunas”.

Cabe señalar que de esta primera jornada del debate presidencial también participan Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), George Forsyth (Victoria Nacional), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Marco Arana (Frente Amplio).

Entre los temas que se abordan están las medidas frente a la pandemia, educación, seguridad ciudadana, integridad pública y lucha contra la corrupción. Los moderadores de este debate son los periodistas Mónica Delta y Pedro Tenorio.