La Defensoría del Pueblo pidió a los candidatos a la alcaldía de Lima que respeten el trabajo de los periodistas y respondan con transparencia ante las preguntas que se les formulen. Esto luego de que el postulante de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, perdiera los papeles en una entrevista con Milagros Leiva.

“Ante lo sucedido en el programa de Milagros Leiva, recordamos a las/los candidatas/os a la alcaldía y gobiernos regionales que están sometidas/os al escrutinio público, por lo que ante cualquier cargo o imputación deben responder con la mayor transparencia posible”, se lee en el mensaje.

“Asimismo, en el marco del contexto electoral se recuerda que deben respetar el trabajo que realizan las/los periodistas y mantener la compostura frente a los medios de comunicación, considerando que la ciudadanía necesita conocer sus planes de trabajo y propuestas concretas”, añadieron en otro mensaje.

La noche de ayer, Alegría se presentó en el programa de Leiva para dar sus descargos luego de que se hiciera pública una denuncia de agresión contra su hijo. El candidato a burgomaestre de la capital señaló que lo intentan difamar debido a que no existe ninguna denuncia formal en su contra y ante ello, arremetió contra la periodista y le faltó el respeto en su propio programa.

“Si yo le dijera que se prostituye en Lince, ¿se serenaría?”, fue la pregunta de Gonzalo, por lo que inmediatamente Leiva respondió.

“No señor, no soy prostituta y no creo que lo pueda ser ahora ni en mi próxima vida. No se preocupe, siga ofendiéndome, pero a mí no me cae el guante... ¿Puede serenarse?”, acotó. Sin embargo, la conductora no recibió unas disculpas: “Claro, hay que ponerle una medalla”, precisó el político.

