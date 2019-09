Dictan 15 meses de prisión preventiva para ‘Guasón’ y ‘Tarra’ por el crimen de los jóvenes descuartizados | FOTOS

De nada valieron sus gestos de angustia y desconsuelo. Anoche, el Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva para los venezolanos Abraham Perozo Borja (28), ‘Guasón’, y Angelberth Díaz (19), ‘Tarra’, implicados en el doble crimen y descuartizamiento de dos amigos en el hostal ‘Señor de Sipán’, en Fiori, San Martín de Porres.

Ambos señalaron que están amenazados y temen por sus vidas y las de sus familias.



Llamó la atención el histrionismo con el que actuaron los dos sujetos, cuyos perfiles psicológicos indican que no tienen respeto por la vida humana. Hacían gestos de clamor hacia el cielo y se frotaban los ojos y el rostro jurando total inocencia.

La audiencia duró más de diez horas y la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Condevilla, Elma Fernández Vergaray, señaló que pese a que no existen pruebas directas que acrediten la participación de ambos en los asesinatos de Jafet Torrico Jara (24) y Rubén Matamoros Delgado (22), sí hay elementos de convicción que los relacionan con dichos crímenes.

“Hay elementos objetivos, como los videos donde se les ve saliendo del hostal, y el resultado de la pericia biológica en su zapatilla con sangre humana”, dijo, refiriéndose a Perozo Borja.

SE DEFENDIERON



Durante la audiencia, ‘Guasón’ aceptó su participación en el traslado de los cuerpos, pero aseguró que fue obligado. “Me llamó ‘Machelo’ (...) cuando llegué, a ‘Tarra’ lo tenían apuntado con una pistola. Él estaba asustado y llorando. Me dijo (‘Machelo’) tú vas a bajar la bolsa y me apuntó, yo agarré la bolsa porque no quería morir (...) Siento miedo por mi familia y mis hijas, tengo miedo de que les hagan algo”, manifestó.

Por su parte, ‘Tarra’ insistió en que solo hablará si le garantizan la seguridad de él y de su madre. Persistió en que sigue siendo víctima de amenazas de muerte. “Estoy dispuesto a señalar quién hizo qué, yo no soy cómplice (...) pero declararé si garantizan mi seguridad y la de mi mamá”, sostuvo.



ASÍ ES LA COSA



‘Guasón’ y ‘Tarra’ fueron enviados a la carceleta del Poder Judicial Lima Norte, hasta que el INPE determine a qué penal los llevarán en las próximas horas.