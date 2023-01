La presidenta de la República, Dina Boluarte, junto al premier Alberto Otárola y cinco ministros de Estado aparecieron en conferencia de prensa para emitir un mensaje ante las fuertes protestas que se han desatado este jueves 19 de enero por la denominada ‘Toma de Lima’.

“ Agradezco todo el desplazamiento inmaculado de la Policía Nacional en la ciudad capital o en lugares focalizados donde las protestas violentas han ocurrido ayer y hoy. También mi agradecimiento a la Fiscalía de la Nación, quienes al lado de la Policía, han actuado en ese servicio y respaldo al gobierno y estado de derecho. También mi agradecimiento a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo”, dijo.

Dina Boluarte sobre manifestaciones a nivel nacional 19/01/2023

La mandataria rechazó todos los actos de violencias ocurridos en el país en medio de la exigencia de una renuncia inmediata al cargo.

“ Quiero solidarizarme con los hombres y mujeres de prensa que han sido agredidos, eso no es una marcha de protesta pacífica . Los actos de violencia generados a lo largo de estos días no quedarán impunes, el gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme. La situación está controlada porque sabemos que estos señores no van a cesar de quebrar el estado de derecho, pero también les decimos que actuaremos con todo el peso de la ley ”, agregó.

“EL GOBIERNO ESTÁ MÁS UNIDO QUE NUNCA”

El gobierno de Dina Boluarte lamentó los fallecimientos durante las protestas, por lo que hizo un llamado a la paz y a la tranquilidad. La jefa de Estado aseguró que la situación está controlada y que su gabinete está “más unidos que nunca”.

“La situación está controlada, porque sabemos que estos señores no van a cesar en su proceso de quebrar el estado de derecho... Desmentir las noticias falsas que han estado invadiendo en todas las redes. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca ”, sostuvo.