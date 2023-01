ENFÁTICA. Dina Boluarte realizó una conferencia para la prensa extranjera y se dirigió a todos los ciudadanos que continúan protestando en el Perú para exigir su inmediata renuncia por los fallecimientos que han ocurrido en medio de las manifestaciones. En ese sentido, la mandataria responsabilizó a Pedro Castillo.

“Aquí no hay víctima señor Castillo, aquí lo que hay es un país que se está desangrando producto de su irresponsabilidad. Acá está una mujer víctima de su odio y de su venganza , acá está una mujer al igual que usted provinciana, que también viene de una escuela con paredes de adobe, pero al haber estudiado en esa escuela no me da la prerrogativa de ser corrupta y robarle al pueblo peruano”, dijo.

En ese sentido, exhortó a la población a que dejen a un lado las violencias en las protestas porque las consecuencias se están elevando.

“Llamo a mis hermanos y hermanas que están marchando en las calles, qué están defendiendo, a quién, defendamos la patria que sí se quiere desarrollar. Yo estoy aquí, mujer como tú, provinciana, no soy diferente a ti . Solo quiero trabajar con las manos limpias, sin robarle un sol a la patria ”, agregó.

DINA PIDE DISCULPAS A ALUMNOS UNMSM

Durante la conferencia de prensa ante medios extranjeros, la presidenta Dina Boluarte expresó sus disculpas a los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) por el desafortunado ingreso de los policías el pasado 20 de enero a dicha institución.

Según comentó la presidenta durante la conferencia, el ingreso del cuerpo policial a la UNMSM fue por pedido de las autoridades universitarias de al institución y conforme el protocolo de la PNP.

“Quizá la forma no haya sido la adecuada y por ello pido disculpas a los alumnos de la San Marcos y a los que estuvieran dentro de la universidad”, acotó la gobernante peruana.