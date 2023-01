En horas de la tarde del 24 de enero, Dina Boluarte declaró para la prensa sobre la actual situación que se vive en todo el Perú. La presidenta habló sobre las protestas a nivel nacional en contra de su Gobierno y se mostró a favor del derecho a la protesta, pero no apoyó la violencia que se está dando en distintas regiones. También explicó que a la fecha hay una pérdida de 2.000 millones en producción y 3.000 millones en infraestructura. En ese sentido, la mandataria anunció que se ha elaborado una nueva agenta para resolver las necesidades del país.

“Es urgente que pongamos sobre la mesa una agenda social para poder empezar a dialogar y podamos agenda la tarea y el trabajo para resolver las necesidades que están esperando los hermanos y adultos mayores. El Gobierno reconoce el derecho a la protesta, pero no puede venir acompañado de la violencia el destrozo y la muerte. El caos que se está generando al interior del país, y me refiero al interior de Puno, Apurímac, Cusco y Arequipa”, anunció.

En ese sentido, Boluarte exhortó a la población al cese de los enfrentamientos para así poder avanzar con la agenda que se está planificando para el desarrollo de la nación. La presidenta no fue ajena a las más de 50 personas fallecidas en las protestas explicó que se ha creado una comisión multisectorial la cual buscará acompañar a los deudos y brindarles apoyo económico y psicológico.

Sobre la UNMSM

Además habló sobre la toma de de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y explicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta la casa de estudios para intervenir debido a una solicitud hecha por las autoridades universitarias.

No obstante, la presidenta fue consciente de que las formas en las que los policías entraron a la universidad y pidió disculpas a los alumnos sanmarquinos que se vieron afectados por los actos de violencia y por las formas en las que la PNP ingresó.

“No se sabía quiénes habían ingresado y no podíamos garantizar lo que podía pasar dentro de la universidad. Es por ello que la policía tuvo que intervenir en flagrancia en ese instante. Reitero que quizás la forma no haya sido la adecuada”, explicó la gobernante.

Se dirigió a Pedro Castillo

Acto seguido la mandataria se dirigió al expresidente Pedro Castillo y fue muy tajando con sus declaraciones, ya que lo responsabilizó por acontecimientos que están sucediendo actualmente debido al mal manejo del gobierno y a sus más de 57 acusaciones de corrupción que tiene.

“Yo estoy sentada como presidenta de forma Constitucional debido a un Golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Haciendo un análisis político esa ha sido la mejor de Pedro Castillo de salir del Gobierno y así victimizarse diciendo que le dieron un golpe de Estado, cuando él fue el autor de su propio golpe y no salir por la presión de las 57 carpetas fiscales que tiene en su contra por actos de corrupción”, sentenció Boluarte.

“Aquí no hay víctimas, señor Castillo. Aquí lo que hay es un país que está sangrando producto de su irresponsabilidad. Aquí está una mujer víctima de su odio y su venganza. Aquí, al igual que usted, está una mujer provinciana que también viene de una escuela con paredes de adobe y techo de calamina, pero eso no me da la prerrogativa de robarle al pueblo peruano”, expresó Boluarte.

Finalmente, la jefa de Estado llamó a una “tregua nacional” para entablar mesas de diálogo y fijar las agendas respectivas en cada región del país. También se dirigió a todos los peruanos para pedirles que hagan protestas de forma pacífica, y que no interrumpan la agenda social. “Yo creo que las protestas pacíficas reconocidas por la Constitución son válidas. Pero me encantaría que las protestas pongan una agenda social”, culminó.