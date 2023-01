La dirigencia de los Ponchos Rojos, grupo indígena boliviano acusado por la presidenta Dina Boluarte de introducir en el Perú balas dum dum que causaron la muerte de manifestantes durante las protestas, exigió a la mandataria peruana que presente pruebas de sus denuncias o “que se calle”.

“ Si la presidenta tiene elementos materiales para acusar a los Ponchos Rojos para acusar de esta situación que las presente, caso contrario que se calle, así de textual le decimos . Ella debe responder por los muertos que hay en el Perú, nosotros como pueblo aimara del departamento de La Paz, nos solidarizamos con nuestros hermanos de Juliaca y Puno”, sostuvo Ruddy Condori, comandante del sector de la provincia Omasuyos de la referida organización.

El dirigente también calificó de “cobarde” que la mandataria del Perú quiera manchar el nombre de los Ponchos Rojos en un intento de limpiar su imagen, la cual considera que está muy deteriorada.

“Sea responsable presidenta del Perú, tenga por los menos elementos de convicción y materiales fehacientes, no puede mellar la dignidad de una organización como son los Ponchos Rojos. Pero además, asuma su responsabilidad y responda a su población, porque intentar salvar esa tan dañada imagen acusando a una organización como son los Ponchos Rojos, es cobarde e irresponsable ”, afirmó Condori para el medio boliviano Urgente.

Consultado sobre si conocen las balas dum dum, el comandante de los Ponchos Rojos aseguró: “no las conocemos y no tenemos idea, nosotros realizamos acciones y protestas sociales con marchas, huelgas y bloqueos, no con balas”.

¿QUÉ DIJO DINA BOLUARTE?

El último martes, durante una conferencia con la prensa internacional, la presidenta denunció que el grupo indígena Ponchos Rojos es el responsable de introducir armas letales a través de la frontera.

“Efectivamente son 50 personas que han fallecido en mitad de estos actos de protesta y me duele, sabemos de manera extraoficial por la frontera de Perú-Bolivia han ingresado estas armas letales llamadas dum dum traídas por los Ponchos Rojos”, señaló la mandataria.

¿QUIÉNES SON LOS PONCHOS ROJOS?

Los Ponchos Rojos son una agrupación paramilitar aimara, que está relacionada con el partido Movimiento al Socialismo (MAS), fundado y liderado por el expresidente boliviano Evo Morales. Sus integrantes provienen de la región de Achacachi.

La organización tiene como objetivo contrarrestar los “abusos” en el país tras la “conquista” de España, por ello, persiguen la reivindicación indígena.

El grupo cobró notoriedad en el año 2003 cuando respaldó a Morales en las protestas contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el marco del conflicto conocido como ‘Guerra del Gas’.

En enero de 2006, los Ponchos Rojos reconocieron como a Evo como Jacha Mallku (Gran Cóndor) durante una ceremonia en Tiahuanaco, en el inicio de su gobierno.

Aunque en el 2019 tuvieron diferencias con el líder boliviano, por cuestiones de liderazgo en Bolivia, sus vínculos con este continúan vigentes.

VIDEO RECOMENDADO

Daniela Castro madre del hijo extramatrimonial de Renato Tapia contó en el programa de Magaly que no lo quiere firmar y que ahora pone 'peros' para seguirle pasando una pensión al menor.