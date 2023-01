Juan Carlos Liendo presentó el último martes su renuncia irrevocable a la jefatura de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), luego de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, le quitara la confianza, al no compartir su diagnóstico sobre las protestas en nuestro país.

En ese sentido, la mandataria acaba de revelar por qué tomó esta radical decisión. En declaraciones a RPP Noticias Boluarte señaló que Liendo venía “sesgando la información” que proporcionaba al Ejecutivo al “querer llamar a todas las personas que salen a las manifestaciones como terroristas” cuando “no lo son”.

“No podemos generalizar a todos como terroristas, hay que tener sumo cuidado”, manifestó y precisó que la gran mayoría de peruanos que salen a protestar lo hacen al ver que sus demandas no son atendidas, pero que hay una minoría ligada “al narcotráfico y minería ilegal”, así como personas que han cumplido sentencias por terrorismo que azuzan la violencia.

“Hay un grupo menor que genera la violencia, tomas de aeropuertos, que tienen un interés político y económico. Ahí hay gente del Movadef, personas que, cumpliendo su sentencia como terroristas, ahora en libertad han sido ubicado en las marchas” , dijo.

Asimismo, sobre las declaraciones del coronel (EP) en retiro quien sugirió que recibe reportes “informales” de inteligencia, la jefa de Estado indicó que -en el ejercicio de su cargo- recibe informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a los consideró “canales oficiales”.

“En cuanto a Liendo solo voy a decir que la información que nos daba estaba dirigida más a una de carácter exterior y no interior, que era lo que necesitábamos para atender de manera responsable el tema de la violencia”, puntualizó. Además, la mandataria señaló que la DINI es “una institución orgánica que tiene profesionales que siguen cumpliendo sus funciones” y no dependen de una sola persona.

“Hay profesionales que entregan sus informes correspondientes [...] No es solamente el director de la DINI el que tiene el trabajo entre sus manos, es todo un conjunto de personas que ayudan en esa mirada de inteligencia”, enfatizó y anunció que en los próximas horas se nombrara al reemplazo de Liendo en la jefatura de la DINI, pero indicó que aún no puede revelar el nombre.

NO HABRÁ IMPUNIDAD POR MUERTES

La presidenta Dina Boluarte también hizo un llamado a la paz y la unidad a todos los peruanos ante la convocatoria de protestas desde este miércoles en diversas partes del país, y reiteró que no habrá impunidad en el caso de las muertes ocurridas durante las movilizaciones de diciembre del año pasado.

“Sabemos que las marchas están permitidas si son de carácter pacífica, por eso quiero dirigirme a los hermanos para hablarles de la importancia de la paz y la unión y del compromiso que debemos tener todos por el bien de nuestras familias y la gran familia que es el Perú”, indicó en RPP Noticias.

Asimismo, precisó que desde el Gobierno de transición están comprometidos en conocer la verdad sobre las muertes ocurridas durante las protestas de finales de 2022 , por lo que pidieron una investigación rápida y que se individualicen las responsabilidades.

SU ORDEN A LAS FF.AA. DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA

“Las indicaciones necesarias fueron: mire, si están saliendo y hay esta violencia pueden usar las bombas lacrimógenas de manera disuasiva”. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, aseguró con estas palabras cómo ordenó proceder a las Fuerzas Armadas ante las protestas cuando decretó el estado de emergencia a nivel nacional y que continúa vigente.

De acuerdo con la jefa de Estado, quien asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, inclusive se dispuso que los militares no usen pedigones de goma pese a estar permitidos por ley. “¡Esas fueron mis indicaciones! Y no solamente una vez. Están los WhatsApp con los que me comuniqué con los ministerios, con los ministros del momento para que, en cualquier momento, se salvaguardara la integridad física de todas las personas”, dijo a “La República”.

