No hay quién la reemplace. La presidenta Dina Boluarte no viajará finalmente a Brasil para la toma de mando de Luiz Inácio Lula da Silva, en el primer día de enero de 2023, debido a que, al no tener vicepresidentes no hay quién ocupe su lugar en su ausencia y el proyecto para permitir que el titular del Congreso, José Williams, asuma la encargatura del Despacho Presidencial no será aprobado a tiempo, según confirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello.

“ No va a viajar a la toma de mando de Lula da silva en Brasil porque estamos nosotros atentos al debate que se viene dando en el Congreso de la República en torno al proyecto de resolución legislativa que hemos presentado”, anunció Tello en conferencia de prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

El titular del Minjus hizo alusión a la iniciativa que planteó el Gobierno para modificar el Reglamento del Congreso e incluir una nueva función al presidente del Parlamento: que pueda encargarse de funciones administrativas del Despacho Presidencial en caso no haya vicepresidentes de la República disponibles.

“Somos respetuosos de la separación de poderes, somo claros que el diálogo es el derrotero del Gobierno y somos bastante concertados en el sentido que, lo que decida el Congreso finalmente sobre este tema, será lo que seguiremos como lineamiento hacia el futuro”, añadió.

Dicha propuesta fue presentada el pasado lunes 26, como un proyecto de resolución legislativa, y fue derivada a la Comisión de Constitución del Congreso. El grupo de trabajo, presidido por el legislador Hernando Guerra-García (Fuerza Popular), acordó una sesión virtual para el martes 27, en la que no se llegó a ningún acuerdo.

Los integrantes de la Comisión acordaron ampliar la discusión sobre el tema y, posteriormente, conocer la opinión de distintos abogados constitucionales. El referido grupo parlamentario cuenta con 25 miembros de diversas bancadas parlamentarias.

“Sobre el tema de debate en el Parlamento, se escucharán diferentes opiniones lo que hará que el debate sea sustancioso. El diálogo es el norte de este Gobierno y tomar decisiones que den la tranquilidad del caso, a todos los actores políticos, es lo más prudente”, agregó el máximo representante del MINJUSDH.

Debido a que la toma de mano de Lula será el próximo 1 de enero, el ministro precisó que ya no habrá tiempo para que Boluarte viaje a Brasil y que le corresponderá a la Cancillería definir e informar quién será la persona que asista a tan importante evento.

FORTALECER LOS LAZOS

Curiosamente, el último martes, el propio Tello señalaba la importancia de que la mandataria asista a la ceremonia de cambio de mando del gobierno brasileño. “Es importante que el Perú reaparezca en los escenarios internacionales, sobre todo después de la crisis que tuvimos con México. Es importante que haya una presencia, en este caso de la presidenta de la República en la toma de mando de Lula Da Silva en Brasil”, afirmó.

El ministro explicó que no solo se trata de la toma de mando de Lula da Silva, “se trata de todo lo que demande la presencia de la presidenta” y sostuvo que el Perú “tiene que fortalecer su política exterior”. Finalmente no se pudo hacer.

