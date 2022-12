La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó hoy que no permitirán que haya impunidad en el caso de las personas fallecidas durante las protestas ocurridas en diversas regiones del país, tras la vacancia de Pedro Castillo, e indicó que darán todas las facilidades al Ministerio Público y Poder Judicial para que se puedan individualizar dichos hechos.

“No vamos a permitir impunidad, que se investigue, que se individualicen los hechos y el Ministerio Público y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles como corresponden. Nosotros no generamos la violencia, cuando asumimos en el cargo dijimos que seríamos un Gobierno dialogante porque venimos de atrás con una polarización tremenda”, dijo la mandataria en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

La actual jefa de Estado también reconoció que no esperaba que iba a existir tanta violencia a nivel nacional y, por ello, tomó las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. “No fue fácil tomar la decisión de declarar en estado de emergencia nacional, la Policía y el Ejército salieron para defender la vida, la salud y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. La violencia y fallecimientos me duelen en el alma, no pedí que esas muertes se dieran”, acotó.

“YO NO LE DI UN GOLPE A CASTILLO”

La presidenta lamentó que su antecesor sea mal asesorado y afirmó que ella “no movió una sola pestaña” para que Castillo termine en la cárcel.

“Creo que a mis hermanos del Perú profundo no se les ha dicho la verdad, sobre todo a aquellas que están liderando estas movilizaciones violentas. Lo que les han dicho a mis hermanos y hermanas de Puno, Arequipa, Apurímac, Cusco y seguro de otras regiones es que Dina Boluarte ha dado un golpe a Pedro Castillo, eso no es cierto”, señaló.

La mandataria lamentó que existan personas, cuyos intereses desconoce, que manipulan la información. “Les han dicho a ellos esta situación, hay videos donde dicen ¿por qué tan caro la papa o el pollo? Y les dicen que Dina tiene la culpa”, precisó.

“Les llevan una información equivocada, mañana estamos en el Cusco para reunirnos con la prensa local y, seguramente, les hablaré que Dina no ha movido una pestaña para que suceda lo que le sucedió al expresidente Pedro Castillo. Él, erróneamente, fue asesorado equivocadamente, yo quisiera saber por qué se dio ese autogolpe”, agregó.

RELACIONES CON COLOMBIA Y MÉXICO

Boluarte también se refirió a las críticas que ha recibido de parte de algunos de los presidentes de Latinoamérica y a los cortocircuitos del Gobierno especialmente con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y el de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Algunos presidentes de la región, creo que, de manera errónea, han interpretado el caso del expresidente Pedro Castillo. Tengo entendido que el presidente Petro fue desaforado de su cargo como alcalde y acudió a la CIDH y fue restituido, pero ese caso no es similar al del expresidente Pedro Castillo”, sostuvo la mandataria.

“Nosotros seguimos manteniendo las relaciones diplomáticas con México. Hemos pedido que se retire su embajador, porque vimos las reiteradas opiniones desde un programa radial que tiene el presidente mexicano y creo que no es el sentir del pueblo mexicano respecto a nuestro querido Perú”, agregó.

Sin embargo, detalló que, a través de Cancillería, se encuentran trabajando para poder restituir a los embajadores que tenía el Perú en ese país, quienes han regresado “en consulta”. “Es muy importante para nosotros la Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, que son necesarias para seguir interconectando el desarrollo de cada región”, concluyó.

Asimismo, precisó que a iniciativa del Ejecutivo se invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que venga al Perú a desarrollar su labor, siendo que en enero del próximo año volverá a nuestro país para efectuar sus conclusiones.

