¿El exsubsecretario general del Despacho Presidencial Beder Camacho, uno de los principales investigado por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento en alguno de los casos que involucran a Pedro Castillo, continúa trabajando en Palacio? El polémico funcionario aseguró en una entrevista que solo se encuentra de “vacaciones”, pero la presidenta Dina Boluarte descartó que tenga algún cargo en la Casa de Pizarro.

“ Beder Camacho no está en Palacio [...] No trabaja en Palacio ”, respondió brevemente ante la prensa durante un evento oficial en una sede de Essalud.

Dina Boluarte dijo que Beder Camacho no está trabajando en Palacio de Gobierno. (Canal N)

Horas antes, en una entrevista con RPP, Camacho Gadea señaló que actualmente se encuentra designado como subdirector del Área de Atención al Ciudadano, un cargo que ocupa ininterrumpidamente desde 2014 y que depende ahora de la actual mandataria.

“ Yo vengo trabajando con el presidente Ollanta, hemos trabajado con el presidente Sagasti, con PPK, con el presidente Vizcarra, con el presidente Castillo , ahora con la señora Dina hasta que siga en el despacho presidencial los presidentes que vengan. Yo soy un funcionario público de carrera que no le debo al presidente, si no, le debo al país”, aseveró el investigado.

Según Camacho, en estos momentos se encuentra de vacaciones y el 1 de febrero retomaría sus funciones. “Yo, en mi caso, ya me reincorporé al despacho presidencial. He solicitado mis vacaciones, porque me están debiendo más de 59 días de vacaciones de años anteriores. Debo estar a fines de mes o los primeros días de febrero ya reincorporándome en mi plaza” aseguró el funcionario, involucrado en el caso ‘Gabinete en la Sombra’.

GESTIONÓ ASILO PARA LILIA PAREDES

En otro momento, Camacho reveló que los primeros días de agosto del 2022, por disposición de Pedro Castillo, inició personalmente los trámites ante las embajadas de Venezuela y de México para gestionar un asilo político a la ex primera dama, Lilia Paredes.

“La embajada de Venezuela nos dijo que ellos no podían recibirlo por la crisis política y cuando fuimos a la embajada de México la respuesta fue que iban a consultarlo y que si era favorable el salvoconducto tenía que ser lo más rápido posible para que no haya un levantamiento popular de la población que estaba en contra de ese trámite”, relató.

Consultado por si creía que estaba realizando algo ilegal y que el supuesto asilo político era en realidad una intención de evadir la justicia de la ex pareja presidencial, Camacho señaló: “Lo que estaba haciendo era una gestión. Estaba realizando un trámite, mi cuestionamiento siempre ha sido que, si alguien lo denuncian por un delito, tiene que dar la cara. (Hice el pedido) por disposición del superior inmediato (presidente), en ningún momento he dicho que he ido a defender”.

Beder Camacho detalló cómo Pedro Castillo le pidió solicitar asilo para Lilia Paredes. (RPP)

¿QUIÉN ES BEDER CAMACHO?

El año pasado, tras presentar su renuncia al cargo de secretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico denunció la existencia de un presunto “Gabinete en las sombras” e involucró en los hechos a diversos funcionarios de Palacio de Gobierno, entre ellos a Camacho.

Además, la Fiscalía afirmó que el exfuncionario se encargó de deshacerse de evidencia que relacionaba a Castillo con Samir Abudayeh, empresario cuestionado por la presunta adjudicación irregular de biodiésel B100 por US$ 74 millones a favor de su compañía Heaven Petroleum Operators (HPO).

Según su hoja de vida, es abogado por la Universidad Privada Católica Los Ángeles de Chimbote y cuenta con una especialización como conciliador extrajudicial y en contrataciones del Estado y arbitraje. Asimismo, de acuerdo con el mismo documento, tiene más de cinco años de experiencia laboral en el sector público.

