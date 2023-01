El último martes, durante una conferencia con la prensa internacional, la presidenta Dina Boluarte denunció que el grupo indígena Ponchos Rojos, de Bolivia, es el responsable de introducir armas letales a través de la frontera, con el objetivo de causar bajas en las protestas por la crisis política que vive el país y solicitó una investigación por parte de la Fiscalía.

“Mañana (hoy) voy a presentarme ante la OEA para decir la verdad, siempre he hablado con la verdad y mirando de frente a mis hermanas y hermanos. Efectivamente son 50 personas que han fallecido en mitad de estos actos de protesta y me duele, sabemos de manera extraoficial por la frontera de Perú-Bolivia han ingresado estas armas letales llamadas dum dum traídas por los Ponchos Rojos ”, señaló la mandataria.

“Por eso digo que la Fiscalía investigue de manera objetiva y rápida, para que podamos todos saber la verdad, yo quiero saber la verdad”, agregó la mandataria.

Pero ¿qué? o ¿quiénes? son estos Ponchos Rojos a los que se refiere la jefa de Estado, y que ya habían sido involucrados en los desmanes en Puno y otras regiones del sur del país por un diputado boliviano. Acá te lo contamos.

¿QUIÉNES SON LOS PONCHOS ROJOS?

Los Ponchos Rojos son una agrupación paramilitar aimara, que está relacionada con el partido Movimiento al Socialismo (MAS), fundado y liderado por el expresidente boliviano Evo Morales. Sus integrantes provienen de la región de Achacachi.

La organización tiene como objetivo contrarrestar los “abusos” en el país tras la “conquista” de España, por ello, persiguen la reivindicación indígena.

El grupo cobró notoriedad en el año 2003 cuando respaldó a Morales en las protestas contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el marco del conflicto conocido como ‘Guerra del Gas’.

En enero de 2006, los Ponchos Rojos reconocieron como a Evo como Jacha Mallku (Gran Cóndor) durante una ceremonia en Tiahuanaco, en el inicio de su gobierno.

Aunque en el 2019 tuvieron diferencias con el líder boliviano, por cuestiones de liderazgo en Bolivia, sus vínculos con este continúan vigentes.

PRIMERAS ACUSACIONES

Antes de que Dina Boluarte los responsabilizara de introducir armas letales en nuestro país, ya el diputado boliviano había denunciado la introducción de municiones dum dum a nuestro país por parte de este grupo indígena.

“126 mil balas estaban transportando al país vecino del Perú para generar muerto, dolor, luto y violencia en Perú, para generar desestabilización y separatismo porque eso es lo que están buscando los grupos”, declaró a la prensa de su país hace dos semanas.

“Ya no son más Ponchos Rojos en Bolivia, son paramilitares, no se puede decir otra cosa, de aquellos que están transportando balas al país de Perú, bueno a ciudades limítrofes con Bolivia. Ya no son Ponchos Rojos, hoy son paramilitares marxistas”, agregó.

La diputada chilena Chiara Barchiesi aseguró que la injerencia de Morales “no fue solo ideológica”, sino que también “envió agitadores bolivianos (…) y se cuenta con información sobre envío de armamento de contrabando”.

VIDEO RECOMENDADO

Unos 16 países recomendaron a sus ciudadanos en que no viajen a nuestro país por las manifestaciones sociales que se vive en la capital y en provincias. Según la Cámara Nacional de Turismo en el Perú (Canatur) hay un 95% de cancelaciones a reservas turísticas en el primer trimestre del año. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR