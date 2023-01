La presidenta de la República, Dina Boluarte, brindó una entrevista EXCLUSIVA a Trome donde habló sobre la convulsión social que vive el país en medio de las manifestaciones que exigen su inmediata renuncia al cargo. Tras más de 50 muertos, uno reciente en las protestas del Centro de Lima, la mandataria dijo no sentirse culpable de esos sucesos.

“ La preocupación no nos deja dormir, muchas veces no nos deja comer nuestros alimentos de manera tranquila porque como mujer y como madre me preocupan todos nuestros hijos de todo el Perú”, señaló tras ser consultada si puede descansar por las noches ante las fuertes manifestaciones que se han desatado.

Con casi dos meses en el cargo como primera presidenta mujer del Perú, la jefa de Estado, rechazó la violencia con la que han ejercido algunos protestantes , alterando el orden público y desatando enfrentamientos con efectivos del orden. Sin embargo, remarcó que no es responsable de ninguna muerte ocurrida.

“ No (me siento responsable de las muertes), porque en principio creo que mi deber como presidenta y, conforme al marco constitucional y las leyes , es velar por la vida y la salud de los 33 millones de peruanos. La violencia no ha venido desde el gobierno... En algún momento yo fui parte de esas marchas de protesta y he salido a marchar y a reclamar reivindicaciones laborales, sociales, de justicia social, pero jamás levanté mi mano para incendiar, tomar aeropuertos o querer bloquear carreteras, porque ahí ya estaría irrumpiendo con el derecho que ya no es mío, sino de mi prójimo”, manifestó.

DINA BOLUARTE VUELVE A PEDIR DISCULPAS A PUNO

En otro momento de la conversación con Dina Boluarte, la mandataria volvió a pedir disculpas al pueblo de Puno por sus desafortunadas palabras donde indica que “Puno no es el Perú”. La titular del sillón presidencial argumentó que se malinterpretaron sus palabras.

“ Yo quiero pedir disculpas públicas a las hermanas y hermanos, y a toda la región de Puno, a quienes amo con sumo corazón. Como ministra de Estado he trabajado más en la región de Puno porque sentí que la pobreza allí es de atender de manera rápida. Cuando dije esa expresión fue que mi deber como presidenta era para cuidar a los 33 millones de peruanos, no solamente Puno o no solamente Arequipa, o no solamente Apurímac, sino a los 33 millones de peruanas y peruanos.

DINA: “TOMAR AEROPUERTOS ES UN ACTO DE TERRORISMO”

Ante la toma de algunos aeropuertos en el Perú, donde se ha desatado una serie de enfrentamientos entre la Policía y manifestantes; la presidente Dina Boluarte consideró que estos actos son parte del terrorismo.

“ Yo creo que sí (es un acto de terrorismo) porque eso está concatenado y cuando está concatenado y generas terror y generas muerte, ¿cómo se califica eso?”, señaló.

Asimismo, la mandataria también respondió sobre la respuesta que ha tenido los efectivos policiales y los miembros del Ejército durante la fuerte convulsión social. Según dijo, no tiene injerencia en lo que decidan las instituciones.

“ Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero yo no tengo comando, es decir, yo no voy y les digo ‘oigan hagan esto o hagan aquello’. Hay un Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros. Se toman los acuerdos y luego para abajo son el ministro del Interior y el ministro de Defensa quienes con los generales, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, coordinan las acciones conforme al protocolo y el marco legal que también a ellos los acoge”, manifestó.