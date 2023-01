En entrevista con Trome, Dina Boluarte fue consultada directamente sobre el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. La presidenta afirmó que nunca sospechó de las intenciones del exmandatario.

Según explicó tomó distancia de Castillo Terrones desde agosto del 2022 debido a que no escuchaba sus recomendaciones.

“Con Pedro Castillo yo había tomado mi distancia porque era arar en el desierto. Se le recomendaba una cosa, otra cosa, nunca me oía porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Nunca me oyó el expresidente, entonces yo decía a qué voy a Palacio, a recomendar o sugerir algo, sino me va a escuchar y tomé distancia”, dijo.

Dina Boluarte: Pedro Castillo no dialogaba con todos los ministros

La presidenta afirmó que Pedro Castillo mantenía comunicación con un grupo reducido de ministros y que, incluso, no quiso conversar sobre el pedido de cuestión de confianza.

“La verdad, él tenía un grupo muy reducido de ministros con quienes conversaba y dialogaba. Hasta en una ocasión cuando había un consejo de ministros dijeron sin micrófonos, acá vamos a ver y planteaba este tema de la cuestión de confianza y algo quiso decir el ministro del Interior, y ahí un ministro le dijo ‘cállate, eso lo vamos a ver en un momento reservado’. Luego fue la premier (Betty Chávez) quien le dijo ‘sí, lo vemos en un momento reservado’. Entonces, era un grupo pequeño que discutía sus temas”, indicó.

