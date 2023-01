NO RENUNCIARÁ. La presidenta Dina Boluarte dejó en claro que no se desprenderá del cargo de presidenta del Perú ante la exigencia de los manifestantes por el fallecimiento de varias personas. En un mensaje a la Nación, la mandataria encaró a las personas que están marchando para pedirles que no se viole el estado de derecho.

“A los que están marchando diariamente, ¿Quién los financia?, ¿Por qué no están trabajando?, ¿Qué dinero están llevando a sus hogares? . ¿Por qué están abandonando a sus familias para salir a la calle a protestar? Y en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita”, dijo.

Al lado del premier Alberto Otárola y cinco ministros de Estado, la jefa de Estado precisó que los pedidos de los manifestantes, de exigir su renuncia, no tiene sustento alguno.

“ En sus protestas son cosas que ustedes saben que están al margen de la ley . Ustedes quieren quebrar el estado de derecho, quieren generar caos y desorden y para eso tomar el poder de la Nación. Están equivocados, desde el gobierno le decimos que la situación está controlada”, acotó.

DINA BOLUARTE OFRECIÓ MENSAJE A LA NACIÓN

Dina Boluarte brindó un pronunciamiento a las 9.00 p. m. de este jueves 19 de enero en medio de las protestas que se realizan en el Centro de Lima y distintas partes del país. Un gran número de personas se movilizan, ya que exigen la renuncia de la presidenta de la República y el cierre del Congreso.

Durante el mensaje que brindó a los millones de peruanos, la mandataria dejó en claro que el Gobierno actuará con todo el peso de la ley e investigará a los vándalos que manchan las protestas pacíficas.

“ Quiero solidarizarme con los hombres y mujeres de prensa que han sido agredidos, eso no es una marcha de protesta pacífica . Los actos de violencia generados a lo largo de estos días no quedarán impunes, el gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme. La situación está controlada porque sabemos que estos señores no van a cesar de quebrar el estado de derecho, pero también les decimos que actuaremos con todo el peso de la ley ”, agregó.