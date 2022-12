El presidente Pedro Castillo está a un paso de ser vacado por el Congreso de la República por incapacidad moral permanente. Quien lo reemplazaría en el cargo sería la vicepresidenta Dina Boluarte, según la Constitución Política. Pero ¿quién es esta abogada que está a punto de ocupar el sillón más importante del país? Aquí su historia.

Dina Ercilia Boluarte Zegarra nació en Chalhuanca, Apurímac, el 31 de mayo de 1962. Es decir, tiene 60 años. La futura vicepresidenta se graduó de abogada en la Universidad de San Martín de Porres e hizo estudios de Maestría en Derecho Notarial y Registral en esa universidad.

Casi toda su vida adulta no estuvo involucrada en la política nacional. Sin embargo, hace solo unos cuatro años se le despertó el ‘bichito’ de los cargos públicos. En el 2018 postuló como candidata a regidora de Surquillo, donde vive, por el partido Perú Libertario, pero perdió. No se dio por vencida y un año después, en el 2020, tras la disolución del congreso de mayoría oficialista meses antes, intentó ser parlamentario por Perú Libre y nuevamente el pueblo le dijo no.

Sin embargo, sí logró ser presidenta del Club Departamental Apurímac en Lima, que a la larga le causaría un problema. También es la primera vicepresidenta de los Clubes Departamentales del Perú.

RENIEC

Boluarte trabajó como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde el 2007. Ella había vivido antes y muchos años en México, a poco de terminar la carrera de Derecho, por motivos familiares.

Según la Contraloría General de la República, Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra hermano de la vicepresidenta Dina Boluarte, incurrió en el presunto delito de falsa declaración.

En 2021 pidió una licencia para poder presentarse en las elecciones generales de ese año ya que su cargo era incompatible con las funciones en el Ejecutivo al que postulaba.

Su solicitud fue denegada; no renunció en un primer momento a su puesto alegando que su cargo político podría ser efímero, y podría retornar a su plaza. Presionada, finalmente renunció a su cargo de jefa encargada de la Oficina Registral Surco - Higuereta, que ocupaba desde 2015, en abril de 2022.

El 29 de julio de 2021 fue nombrada ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el Gobierno de Pedro Castillo. Pero dieciséis meses después, tras el nombramiento de Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros, dejó el cargo. No ha vuelto a hacer declaraciones y no participa en actos públicos.

SU FAMILIA

Ella no es la única política de la familia. Su hermano, el abogado Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, fue viceministro de Promoción de Empleo e el 2016 durante el gobierno de Ollanta Humala. También ha sido director regional de Trabajo de Lima Metropolitana y gerente general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico).

En 2020 trabajó en el Ministerio de Educación con ordenes de servicio por S/ 22 mil y este año en el Ministerio de Vivienda.

El jefe de Estado estuvo acompañado en la primera fila con su primer ministro, Aníbal Torres, y la vicepresidenta Dina Boluarte. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

En mayo fue nombrado miembro del directorio de Enapu, pero solo duró dos días en el cargo, señalando que “no quisiera que esta designación dé pie a comentarios fuera de lugar de cierta prensa que podría utilizar dada la coyuntura política”.

Su hermana René Boluarte Zegarra es asesora de la Junta Nacional de Justicia y por casi una década, lo fue del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.

Los tres hermanos estudiaron en la Universidad San Martín de Porres.

Otra hemana, Nélida, postuló como regidora provincial en las elecciones municipales de Aymares (Apurímac) de 1983 por Acción Popular.

MÁS HERMANOS

René fue candidata a regidora provincial en las elecciones municipales de Lima Metropolitana de 1989 por el Acuerdo Socialista de Izquierda, el cual era la alianza de tres partidos de izquierda: el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Comunista Revolucionario y el Movimiento Socialista Peruano, y tuvo como candidato a Enrique Bernales.

El que sí tuvo suerte fue Saúl Gregorio Boluarte Zegarra, quien postuló como regidor provincial para Aymaraes en las elecciones de 1993 por el Frente Independiente Popular de Aymaraes, siendo electo.

Otra de sus hermanas, María Nery, fue militante de Perú Posible desde el 2007 al 2017, coincidiendo con la militancia de Pedro Castillo.

Se informó que tiene más hermanas, pero sin mayor actividad política. Una de ellas es Wilma, quien estudió educación y tiene una maestría de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. También Juana Luz, economista de la Universidad San Antonio de Abad y Olga Marina, contadora de la Universidad San Antonio de Abad y abogada de la Universidad Andina del Cusco.

