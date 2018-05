Duberlí Rodríguez: "Castración química no es la mejor respuesta"

En entrevista concedida al programa ‘Ama Llulla’ , el presidente del Poder Judicial , Duberlí Rodríguez , consideró que la aprobación de la castración química a violadores de menores ‘no es la respuesta más adecuada’ para hacerle frente a la violencia sexual y precisó que dicha propuesta legislativa ‘no es coherente’ .



"No es una técnica legislativa coherente. No estoy negando la buena intención de los legisladores por las agresiones, pero me parece que la respuesta no está siendo la más adecuada y creo que hay que dar un poco de tiempo", indicó Duberlí Rodríguez .



Duberlí Rodríguez añadió: “"¿Qué pasa si el juez no considera pertinente? Empiezan las críticas al Poder Judicial . Otra vez se echará la culpa a los jueces, que son ellos que no tienen la voluntad de castigar. Desde mi punto de vista, la técnica legislativa es un poco equivocada”.



Del mismo modo, Duberlí Rodríguez recordó que en el año 2017, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo rechazaron la castración química y la declararon ‘inviable’ .