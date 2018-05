"La economía peruana va a empezar a crecer", aseguró Jorge González Izquierdo [ENTREVISTA]

Este es un buen momento para conversar con el prestigioso economista Jorge González Izquierdo , profesor de la Universidad del Pacífico, sobre las perspectivas económicas para nuestro país.



Jorge, eres un experto economista. La gente anda descontenta en las calles, ¿si fueras ministro de Economía habrías aumentado el impuesto selectivo al consumo (ISC) de combustibles, cigarrillos, bebidas gaseosas y alcohólicas?

​ No, no lo hubiera aumentado en las presentes circunstancias.



¿Por qué?

​ Primero, porque en el mundo, el precio del petróleo, por el problema de Estados Unidos con Irak y ahora con Corea del Norte, está subiendo. El petróleo Brent está alrededor de 80 dólares el barril y el petróleo WTI, que es el que usamos como referencia, está alrededor de 70. En ese contexto, le ‘clavo’ un ISC y agravo la situación. Segundo, porque como todo, el combustible es importado, si el precio del dólar sube, el otro sube también. La tercera razón es que la economía peruana recién está recuperándose.



Ya ha habido protestas en Cusco y Tacna por el alza de precios. ¿Eso es peligroso?

​ Por la siguiente razón. ¿Por qué no en Lima? ¿Y por qué en provincias? Porque en Lima, el transporte público urbano, los ómnibus, las combis y los taxis se mueven con gas natural. En provincias no hay gas natural, allá el transporte urbano se mueve con diésel, con petróleo, y si subes el precio de petróleo, ¿qué hace esta gente? Aumentan los pasajes y, al hacerlo, la gente sale a protestar.



REACTIVACIÓN

​

El ministro Tuesta ha dicho que quiere reactivar y hacer crecer nuestra economía, a mediano y largo plazo, a cinco puntos. ¿Lo ves posible?

​ Sí, tranquilamente. Más bien yo les diría al Gobierno del señor Vizcarra y a su equipo económico que si de acá al primer semestre del 2019, como máximo, no logran que la economía peruana crezca a 4% o más, sería una ineptitud de su parte.



¿Por qué ha aumentado el índice de pobreza en el Perú?

​ La pobreza monetaria aumentó en el Perú un punto porcentual el año 2017 respecto al 2016 básicamente por una razón: la economía desde el año 2014 viene creciendo muy poco y cuando la economía crece poco, los ingresos crecen poco o no lo hacen. Al igual que el empleo. El empleo adecuadamente productivo no crece. Los ingresos reales no crecen o decrecen, ahí está el germen del aumento de la pobreza.



Jorge González Izquierdo está en desacuerdo con subir los impuesto a bebidas azucaradas, licores y cigarrillos. (Video: 24 Horas)

¿Cómo hacemos para revertir esta situación?

​

La economía peruana la veo como un camión que tiene cuatro motores que la hacen correr: la inversión privada, la inversión pública, las exportaciones netas y el consumo privado. De esos cuatro motores, hasta el año pasado dos estuvieron apagados: la inversión privada y la inversión pública. Entonces, un carro que está construido para moverse con cuatro motores y se mueve solo con dos, se mueve despacito. Esa es la razón por la que hemos estado creciendo muy poco.



¿Y este año?

​

De los cuatro motores ya empezó a prenderse el motor de la inversión privada, poco, pero ya se prendió, está en azul. Ya comenzó a prenderse el motor de la inversión pública, bastante más que el privado. Entonces, ya tengo los cuatro motores prendidos y encima del extranjero vienen a empujar más ese carro tres fuerzas positivas que nos están ayudando: la economía mundial está en alza cada vez más y más, como consecuencia de eso el precio de los minerales y metales que el Perú exporta estuvieron creciendo fuertemente hasta el 2017, ahora lo van a hacer modestamente, y por último, están regresando los capitales extranjeros. Con esto, ese carro tiene que crecer a un 4% o 5%. No hay forma de que no crezca eso.



Este año, ¿a cuánto estimas el crecimiento?

​

En este 2018, yo creo que nos vamos a acercar al 4% de crecimiento, y en el año 2019, pasaremos el 4%...



MEDIDAS URGENTES

​

A tu criterio, ¿qué medidas urgentes se deben tomar para impulsar ese crecimiento?

​

Expandir fuertemente el gasto público en inversión, en infraestructura, pero ahí tenemos un problema, ya que el grueso de la inversión pública, el 60%, lo producen los gobiernos regionales y municipales, no lo hace el Gobierno central. El presidente firmó la norma por la cual les está transfiriendo a estos casi 7 mil millones de dólares, que es una barbaridad de plata. Lo que tenemos que ver es si ellos tienen la capacidad de gastar eso rápidamente y bien. Luego, pedirle al Banco Central de Reserva que siga con su política monetaria expansiva y, tercero, pedirle al equipo económico del Gobierno que no cometa errores, como subir el selectivo al consumo o cuando quiso hacer que los formales paguen más impuesto a la renta.



PPK



¿Es verdad que la confianza empresarial y la del consumidor mejoraron desde la salida de Kuczynski?

​

Sí, es verdad eso. Hubo congresistas y digo los nombres: Juan Sheput, Gilbert Violeta y la señora Meche Aráoz, que salían a decir que si vacaban al señor Kuczynski la economía se derrumbaba. No, ya la economía se había caído fuertemente estando él, prueba de ello es que en enero la economía creció 2.8%, en febrero creció 2.8% y el mes anterior a ellos, diciembre, la economía creció menos todavía. Entonces, eso de que si él (PPK) salía todo empeoraba, era mentira. Ya estaba empeorada, más bien con su salida mejoró.



¿Le falta al Perú un líder político con visión que presente grandes reformas?

​

En el Perú lo que falta es un estadista. Un presidente con talla de estadista que se preocupe por el largo plazo, por el futuro y que no se preocupe por la próxima elección. ¿Por qué? Porque en este país el crecimiento potencial, que es lo máximo que puede dar la economía peruana en forma sostenida, está en alrededor del 4% anual, por eso te digo que tenemos que llegar a eso, pero ese 4% al año no nos alcanza ni para el té, en el sentido de que no nos basta para resolver los problemas fundamentales de la sociedad peruana, que son extrema pobreza, pobreza, desiguales oportunidades, desigualdad en la distribución del ingreso, desigualdad en la distribución de la riqueza. Para solucionar eso, por lo menos debemos alcanzar un crecimiento potencial de 6%.



Congreso de la República aceptó carta de renuncia de PPK

¿Explíquele a la gente qué tan importantes son los grandes proyectos mineros para la economía del país?

​

En el corto plazo son muy importantes. Esa es una de las razones principales por las que se está prendiendo el motor de la inversión privada hoy día. Decía poco, pero ya se está prendiendo en la inversión minera, que primero empezó con exploración y ahora ya comenzó con la construcción del proyecto.



¿Crees que los empresarios privados están siendo demasiado cautos?

​

No, el empresario se guía por expectativas… Yo espero que con el Gobierno del señor Vizcarra la información y las expectativas mejoren.



¿La inseguridad ciudadana también influye en un crecimiento negativo?

​

Sí, por supuesto. Te limita la inversión de la micro, pequeña y mediana empresa. Pongo el ejemplo de la construcción. Hay pequeños o medianos empresarios de la construcción que no pueden desenvolverse bien porque vienen y los apuntan con una pistola no para robarles, sino que les dicen: ‘Tú me tienes que contratar diez obreros de los míos, de lo contrario me debes dar el 10% de tu obra, sino ya sabes cómo es’. ¿Qué hace él? Traspasa eso al costo de la obra o simplemente se quita. Claro que afecta.



¿Cuánto consideras que debería ser el sueldo mínimo?

​

El sueldo mínimo está en 930 soles ahora y yo creo que no debe moverse por lo menos en dos o tres años más. ¿Por qué? Porque la inflación en el Perú es muy pequeña, entonces no hay razón.



¿Es un buen momento para empezar un negocio o emprendimiento?

Sí, claro que sí, porque la economía peruana va a comenzar a crecer... Entonces, este es el momento de empezar a emprender negocios.



Si un peruano promedio ha ahorrado entre 5 mil y 10 mil soles, ¿qué le recomendarías hacer con ese dinero?

​

Con 5 mil o 10 mil soles si tiene la oportunidad de hacer un negocito, pero bien pensadito, que lo haga y si no tiene esa oportunidad, entonces que los guarde en una caja municipal, en una caja rural o en ciertos bancos que te están dando buenas tasas de interés. Compras un depósito a plazo fijo mínimo de uno a dos años, no cuentas de ahorro, y tienes tu platita ahí. Oiga, ¿y si me voy a una caja municipal o rural de ‘medio pelo’ y quiebra? Mejor me voy a un banco. No, no te vayas a un banco, porque el banco te paga menos y la seguridad es la misma, ya que todos están asegurados con un fondo de depósito y seguro hasta de 98 mil 300 soles.



Gracias, Jorge, por habernos concedido esta entrevista...

​ Gracias a ti.



(Óscar Torres)

