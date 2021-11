Bobby Eddy Villarroel, conocido como ‘Sasha’, quien es testigo protegido de la Fiscalía, presentó extractos de conversaciones que mantuvo con el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el congresista del mismo partido Guido Bellido. Ambos son investigados por el presunto delito de terrorismo.

Villarroel se presentó en Willax y aseguró que fue elegido por José Quispe Palomino, alías ‘camarada José', para representar al Militarizado Partido Comunista de Perú (MPCP) en la búsqueda de aliados políticos.

Es así, según manifestó, que por intermedio de Alex Pimentel conoció a Vladimir Cerrón, quien dirigía el partido Perú Libertario, que más adelante se pasó a llamar Perú Libre. “Llevé encomiendas a Cerrón por parte de Quispe Palomino”, señaló.

En una conversación vía WhatsApp que data de setiembre del 2015, Eddy Villarroel identificó a su interlocutor como el ex gobernador regional de Junín. El material es parte de lo que entregó al Ministerio Público, apuntó. El intercambio de mensajes fue así:

“Saludos, compa”, escribió Villarroel Medina. A lo que Cerrón respondió, según se advierte en la imagen: “Saludos, compatriota. Un placer saber de usted”. “Gracias”, replicó Sasha.

“Sé que tienes una misión, pero no es distinto a la nuestra, por lo que sería bueno unir esfuerzos frente a los vendepatrias”, escribió Cerrón.

“Espero que no seas uno más de los políticos tradicionales”, respondió Villarroel, lo que provocó que el líder de Perú Libre diga: “Puede tener la seguridad que me he preparado muchos años para estos momentos y que la lealtad es mi máxima premisa”.

El diario El Comercio accedió a imágenes de una reunión clandestina, realizada el martes 21 de setiembre, entre el abogado de Perú Libre, Jhon Benites, y Eddy Villarroel en las instalaciones de Onsen 21 Sauna y Spa, ubicado en La Victoria.

Según confirmó Sasha, en la cita se le ofreció dinero a cambio de su silencio en la investigación fiscal que se le sigue a Vladimir Cerrón y a los congresistas oficialistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido por el presunto delito de terrorismo.