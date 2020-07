El congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú), presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, rechazó las afirmaciones del contralor Nelson Shack, quien aseguró que no tolerará ninguna práctica de intimidación a los auditores de esta institución.

“Rechazo tajantemente las afirmaciones vertidas por el contralor Nelson Shack Yalta, quien sostiene de manera tendenciosa que el uso de mi derecho constitucional a solicitar información a través del portal de Transparencia de la Contraloría General de la República es una muestra de hostilidad para los servidores de la Contraloría”, afirmó en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

El contralor general de la República, Nelson Shack, reiteró este jueves que no tolerará ninguna práctica que busque “intimidar” a los auditores, tras el pedido de Edgar Alarcón sobre los detalles laborales y profesionales de “todos los auditores que elaboraron y suscribieron” el informe en su contra sobre sus declaraciones juradas.

“Yo no voy a tolerar, como contralor general de la República, ninguna práctica ni actividad, ni modalidad de actuación relacionada a la intimidación de los auditores. Es inaceptable que pidan la información, la ficha de trabajo, con datos personales y profesionales del auditor”, sentenció esta tarde Shack.

Al respecto, el legislador destacó que “todo ciudadano tiene el derecho a la transparencia del proceso en el que se le involucra, a fin de que pueda cautelar su derecho de defensa”.

Además, criticó que tomó conocimiento del informe sobre sus declaraciones juradas a través de los medios de comunicación y no por los conductos regulares de la Contraloría, lo que calificó como maniobras que “obedecen a tendenciosas acciones del pasado, que fueron condenadas por ser hechos delictivos”.

Señaló también que dicho documento “carece de objetividad” porque “no existe norma que prohíba la rectificación de una declaración jurada”, se publicó “información de carácter reservado sin merituar la afectación” en su contra, no se le pidió el levantamiento de “observaciones o dudas suscitadas”, no se “identifica cuál es el perjuicio cometido en agravio del Estado” y -sostuvo- pese a las limitaciones de personal, se revisó el tema con particular interés, pese a la emergencia sanitaria.

Finalmente, Edgar Alarcón exigió al contralor Nelson Shack “cumplir estrictamente con la Constitución Política”, respetando su derecho a la defensa, así como el cumplimiento del debido proceso.

Como se recuerda, la Contraloría General de la República emitió un informe respecto a las 26 modificaciones realizadas en las declaraciones juradas de bienes y rentas del actual congresista Edgar Alarcón, durante su paso por dicha institución.

En su reporte, sostiene que las modificaciones fueron “irregulares” y que existen indicios sobre que la información inicial consignada no respondería a la verdad.

Ante las declaraciones del contralor de la República, Nelson Shack Yalta, debo manifestar lo siguiente: