Levantaron inmunidad parlamentaria a Edwin Donayre y ahora tendrá que cumplir 5 años de prisión

El pleno del Congreso de la República aprobó este jueves levantar la inmunidad de arresto al parlamentario Edwin Donayre (Alianza para el Progreso) para que cumpla una sentencia de 5 años de prisión impuesta por el Poder Judicial por el robo de combustible en una dependencia militar.

Por 102 votos a favor, cero en contra y una abstención, la representación nacional aprobó el informe sustentado por la presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, Luciana León.

Durante la sesión, Julio Salomé, abogado de Donayre, ejerció la defensa del legislador, y señaló que si bien la votación es "inevitable", tanto la Corte Suprema como el tribunal que sentenció al ex militar han cometido "groseros y serios errores" en sus fallos.

Cuestionó que la Corte Suprema haya rechazado un informe de la Contraloría sobre el caso de Donayre Gotzch y recordó que el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir para anular condenas como las de Abencia Meza y Giuliana Llamoja.

"Ustedes más que nadie saben que en casos emblemáticos las sentencias han sido anuladas: el caso Abencia Meza, el caso Llamoja, el caso de los Humala. En la mayoría de casos emblemáticos ha sido la justicia constitucional la que ha enmendado los errores de la justicia formal", refirió.

Durante el debate, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, negó que su bancada haya hecho blindando a Edwin Donayre por cálculo político y aseguró que con la sentencia ya confirmada por la Corte Suprema, el fujimorismo respaldará el levantamiento de la inmunidad del ex general.

"Nosotros durante meses hemos estado defendiendo como bancada la legalidad enmarcada en la Constitución Política del Perú y en el reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley. ¿Qué hemos recibido a cambio? Calumnias, difamaciones, incluyendo los medios de prensa, en la cual se han dicho todo tipo de especulaciones, que estamos blindando al congresista, que estamos haciendo cálculo político, que ha votado el 92% de veces con nosotros y que estamos preocupadísimos y que tenemos que apoyarlo, etc. Cualquier cantidad de mentiras y falsedades. Como bancada lo que hemos es defender valores y principios, lo que pasa es que hay gente que le molesta eso, por eso especulan hasta el día de hoy", indicó.

Recordó que la ley establece que el congresista es reemplazado por el accesitario por causa de muerte o enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente, así como inhabilitación tras un juicio político por infracción constitucional, o por una condena efectiva por sentencia firme.

"Hoy en beneficio de quien no está acá, puedo decir con certeza, con limpieza de corazón que nunca el congresista Donayre me ha llamado o a alguien de esta bancada para que lo ayuden. Nunca hemos hecho cálculo político con él, nunca hemos hecho especulaciones como se ha dicho aquí y en los medios de prensa. Nosotros actuamos en base a valores y principios. Hoy estamos frente a una sentencia firme, por lo tanto Fuerza Popular votará a favor del levantamiento de la inmunidad parlamentaria", enfatizó Tubino.

Por su parte, Gino Costa, representante de la Bancada Liberal, señaló que Edwin Donayre "se equivoca" y comete un "gran desatino" al enviar a su abogado a cuestionar la sentencia de la Corte Suprema.

"No hicimos lo que tuvimos que hacer hace siete meses y estamos recién tomando la decisión de levantar la inmunidad de arresto de Donayre porque, según sostienen los colegas de Fuerza Popular, recién se le ha condenado en segunda y última instancia. Nosotros no compartimos este criterio y no queremos que se establezca un precedente negativo para interpretar la Constitución y las leyes de la manera que se viene haciendo", manifestó.

Además, el legislador Hernando Cevallos (Frente Amplio) indicó que "no se puede excusar" a una persona que ha cometido un delito antes de asumir el cargo para que no asuma sus responsabilidades.



"El país sabe que no se puede excusar a una persona que ha sido procesada o a cometido un delito antes de ser congresista y cuando llegue al Congreso se retrase una decisión del Poder Judicial, eso es aprovecharse para llegar al Congreso, para cubrir faltas anteriores y si hay algo que desprestigia a este Congreso es que hayan bancadas que han protegido a algunos congresistas para que se ejecute lo que todo el país está esperando", destacó.

La condena

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó el lunes la sentencia de 5 años y seis meses de prisión contra Edwin Donayre por el delito de peculado, al ser hallado responsable de robo de combustible extraordinario asignado a la Región Militar del Sur, de la cual era jefe, entre enero y diciembre de 2006.

La sentencia fue impuesta en primera instancia el 27 de agosto del 2018 por la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima. En ese entonces la Comisión de Levantamiento de Inmunidad rechazó levantar la inmunidad de arresto del parlamentario para ejecutar la sentencia, argumentando que se trataba de una primera instancia.

Tras aprobarse el informe que levanta su inmunidad, la Policía Nacional quedó expedita para detener al parlamentario en forma inmediata.

Con el desafuero de Edwin Donayre, se convocará a Luis Iberico, accesitario del referido parlamentario, para reemplazarlo en el cargo y en la bancada Alianza para el Progreso (APP) hasta completar su periodo legislativo 2016-2021.