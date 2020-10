El productor de televisión Efraín Aguilar, quien es precandidato al Congreso de la República por Renovación Popular para los comicios internos, aseguró que el país requiere la colaboración en lo que se supone uno ha sido exitoso.

En Canal N, señaló que hace dos meses se inscribió como militante tras renunciar años atrás a Solidaridad Nacional en la gestión de José Luna Gálvez.

“Las circunstancias obligan a pensar que tu país necesita de tus experiencias en lo que se supone que has sido efectivo y exitoso, y colaborar para que estas actividades de tipo cultural y educacional se lleven un poco de tu experiencia”, expresó.

“Esto hace que uno a pedido de un amigo, como es el señor Rafael López Aliaga, me convencí de un futuro líder y eso se lo dije hace más o menos diez años. Cuando se lanza él, me comunico con él y me invita muy cortésmente. Le dije que iba a pensarlo porque sé cuáles son los pro y los contra de dedicarse a la política y al bien del país. No es que me convenció, yo decidí aceptar esa invitación”, añadió.

Aguilar también afirmó que Rafael López Aliaga, precandidato presidencial de Renovación Popular, es “un hombre ideal con todas las características de un líder, con todos los conocimientos del maneja político del país, un ejecutivo a carta cabal, un triunfador en los negocios y una dedicación vertical de acuerdo a la doctrina cristiana”.

Finalmente, el productor señaló que la gerencia de Solidaridad Nacional, ahora Renovación Popular, realizó “malos manejos” y “actividades no tan lícitas”, lo que perjudicó el apoyo al partido en las Elecciones Extraordinarias Congresales del 2020.