Este Búho se levantó tempranito ayer domingo, compró sus diarios favoritos y se tomó un jugo de papaya heladito, cafecito y pan con jamón del país. Veo a muchos desesperados, jalándose las mechas y lanzando barro en redes sociales por los resultados de la encuesta de Ipsos aparecida ayer en El Comercio. Tranquilos, muchachos. Agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’, para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en esta ‘Radiografía Política’ que tanto reclaman mis lectores.

YONHY LESCANO: Hay que aclarar que dicho sondeo midió los dos primeros debates del Jurado Nacional de Elecciones y no el último, donde el acciopopulista recibió artillería pesada de Rafael Santos y otros candidatos y prefirió ‘hacerse el muertito’, rehuyó la polémica y solo dijo ‘a palabras necias oídos sordos’. No debe cantar victoria porque sus cifras mantienen una peligrosa tendencia a bajar unos puntitos. No podrá rehuir a la confrontación en la semana que queda, donde seguramente le van a lanzar más ‘bombas’. El otrora puntero indiscutible se enredó en su propia demagogia con relación a soluciones para la pandemia, hasta el pedido de la devolución del Huáscar.

HERNANDO DE SOTO: ‘El economista de apellido de conquistador español’, como lo llamaba el expresidente Fernando Belaunde, es la gran sorpresa de este simulacro al incrementar su intención de voto en quince días. Este columnista lo adelantó hace más de un mes, anunciando que ‘un sector importante de jóvenes lo veían como el postulante con mayor preparación’. Al parecer, los votantes no han tomado en cuenta la imagen de ‘exceso de vanidad’ que exhibió en el debate y, más bien, lo habrían tomado como un personaje con experiencia y buenos contactos internacionales para reactivar la economía y conseguir las vacunas en el extranjero. Eso sí, debería expectorar a ese sinuoso personaje llamado ‘Chibolín’. Es un punto en contra. Guerra avisada...

VERÓNIKA MENDOZA: El superar a Keiko y colocarse en un expectante tercer lugar le produce un sabor agridulce, cuando observa que el profesor rondero izquierdista Pedro Castillo sube el doble de su intención de voto. Y puede seguir escalando y restándole más y más votos. En esta semana deberá enfrentar cuestionamientos a su programa económico que promete vaciar las arcas fiscales y dejar sin fondos a los que tienen su AFP. Su gran problema es que Forsyth, De Soto o Keiko pueden ‘pescar’ votos de un desahuciado López Aliaga o de decepcionados del ‘floro’ de Lescano, y Mendoza no tiene de dónde y más bien tendrá que cuidarse de que Pedro Castillo siga depredando sus bolsones electorales.

GEORGE FORSYTH: De nada le valió sentirse presidente cuando lideraba de lejos las encuestas. Por imitar a Casteñeda Lossio, haciéndose el mudo ante la prensa y cuestionamientos, casi se va al abismo. Paró su caída en seco e intentó ‘transformarse’. Salió con la pierna en alto y las consecuencias se vieron en el debate del Jurado, donde intento ponerse de ‘tú a tú’ con experimentadas políticas como Keiko y Verónika, recibiendo un brutal y cruel ‘pan con pescao’ televisivo, que lo devolvieron a su realidad: un ‘calichín’ en política a quien acusaron de abandonar su cargo político y llegaba ‘disfrazado’ como ‘político nuevo’. Anoche se difundió que se contagió de coronavirus y eso puede alejarlo de la campaña en la recta final. Lo principal es que su salud se recupere.

KEIKO FUJIMORI: Se jugó el todo en esta campaña pese a tener una tremenda mochila de acusaciones de corrupción a sus espaldas. Llega a la última semana en un expectante cuarto lugar, pero ella sabe bien que será muy complicado que pueda crecer. De ahora en adelante solo tendrá al frente un ‘antivoto’ descomunal. Si por un milagro pasa a la segunda vuelta, perdería con cualquiera de sus competidores. Al menos eso se refleja en las encuestas.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: El gran derrotado en el simulacro. El controvertido empresario comenzó la campaña convertido en el tierno cerdito ‘Porky’. Su importante subida en los sondeos, lejos de tranquilizarlo, lo convirtió en un candidato peligroso, agresivo, no solo contra el presidente Sagasti y los otros candidatos, sino contra periodistas y asistentes a sus mítines a los que insultaba con lisuras. Pero su candidatura se había desinflado mucho antes, cuando denunciaron que debía 28 millones de soles a la Sunat y se negaba a pagarlos. Luego, al ser incapaz siquiera de leer un mensaje en el debate, se hundió como el Titanic. Pero a una semana de los comicios, nada está dicho todavía.

Apago el televisor.