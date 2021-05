Hoy, la excandidata presidencial por Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, firmó un acuerdo con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, para respaldar su candidatura de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 6 de junio del 2021.

Pese a que ambos líderes de la izquierda se llenaron de elogios en el evento de esta tarde, en las redes sociales dicha alianza fue duramente criticada por los simpatizantes de Juntos por el Perú pues consideran que el profesor no comparte sus mismos ideales de respeto a los derechos humanos e igualdad. Además, muchos cibernautas recordaron que Castillo Terrones llamó a la cusqueña “farsante y oportunista”, frase que lo dijo antes de la primera vuelta en una entrevista con Trome.

“La diferencia es que yo no soy oportunista, yo no soy farsante, no me aparezco cada vez que hay elecciones. Yo estoy cada día con los trabajadores de la calle, con los sindicatos, con profesores y médicos, yo gasto mi zapato, yo sí soy de izquierda, ella no sé, mejor que explique quién financia su poderosa campaña”, dijo Castillo el pasado 7 de abril.

Asimismo, el candidato de Perú Libre aseguró que él sí representaba a la real izquierda y pidió a Mendoza que aclare quién financia su poderosa campaña.

“Ella (Mendoza) y los demás candidatos representan a la política sucia que ha estado en los últimos años. Están desesperados porque saben que el pueblo ya abrió los ojos”, dijo Castillo en aquella ocasión.

Además, aseguró que estaba subiendo en las encuestas en ese entonces porque su mensaje era más claro y real.

“Yo soy profesor, yo no estudié en el extranjero, la gente ve que soy un peruano más, con una campaña humilde estoy logrando captar votos porque mi mensaje es claro y real, seguramente la propuesta de ella (Mendoza) no convence”, dijo.

ACUERDOS

Hoy, en la tarde, la lideresa de Juntos por el Perú aseguró que con su respaldo espera que Castillo logre ganar las elecciones generales y construir en alianza “una nueva Constitución hecha por el pueblo y para el pueblo”.

“Quiero hacer un llamado a todas las fuerzas democráticas del país, a los jóvenes, a las mujeres, a las organizaciones sociales, sindicales, colectivos, a que sumemos fuerzas para juntos poder refundar nuestra patria, para que juntos podamos por fin escribir una Constitución hecha por el pueblo y para el pueblo”, señaló.

En el documento suscrito indican que son cuatros los puntos más relevantes que tendrán en cuenta en un eventual Gobierno de Perú Libre. El primero es afrontar la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia. Para ello plantean que garantizarán la vacunación universal y gratuita, la distribución de oxígeno y el fortalecimiento del sistema de salud pública.

Además, reactivar la economía, una firme lucha contra la corrupción y refundar el Estado.