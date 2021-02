En Trome.pe te mostramos un sabroso adelanto del libro del que todos están hablando: ‘El perfil del Lagarto’ (Editorial Planeta). Se trata de una investigación minuciosa, a cargo del periodista Carlos Paredes, sobre la turbulenta/agitada/pantanosa/oscura vida política del expresidente Martín Vizcarra.

En este adelanto, cedido por el mismo autor y la editorial, se narra -entre otros elementos- la confianza ciega que tenía Martín Vizcarra en Hayimy Aleman Herrera. “(...)conocido en los medios de comunicación y en la farándula local simplemente como Hayimy, el vidente”, se lee en el libro. Sí, el mismo que veíamos pululando en el mundillo de la farándula y en cuantos programas de televisión se le invitaba.

En este archivo en PDF que te presentamos, el periodista Carlos Paredes cuenta cuándo, cómo y dónde fue el primer encuentro entre Martín Vizcarra y Hayimi, por qué de pronto el chamán peruano se convirtió en su confidente y más tarde en su consejero más importante, con mayor injerencia incluso que el propio argentino Maxi Aguiar.

'El perfil del Lagarto' estará a la venta en todas las librerías desde el 8 de marzo, pero sus revelaciones (una de ellas el caso de las 'Vacunagates') ya vienen remeciendo la coyuntura nacional.

DOS RASPUTINES QUE NO SE CONOCÍAN

Maximiliano Aguiar salió del país tres días antes de que cerraran los aeropuertos y las fronteras por la pandemia. Regresaba a su tierra, San Juan, en los Andes argentinos, como había sido su rutina cada quince días desde marzo del 2018, cuando se convirtió en consejero principal del presidente Vizcarra. Este regreso a casa, sin embargo, no tenía fecha de retorno a Lima. Más que por razones sanitarias o para protegerse de la propagación exponencial del nuevo coronavirus en el Perú, su alejamiento progresivo del primer círculo vizcarrista tenía que ver con otro virus, el de los celos intestinos, las cuitas internas promovidas por Mirian Morales, quien había adquirido un inusitado poder con el aval de Vizcarra. Aguiar, un sociólogo argentino dedicado al marketing y la comunicación política, carente de la locuacidad o el narcisismo característico de sus paisanos porteños, ha sido gravitante en las decisiones que tomó el expresidente en los dos primeros años de su interrumpida presidencia de treinta y dos meses.

Pero Aguiar no fue el único asesor fundamental que tuvo el expresidente Vizcarra. Al segundo solo lo conocían tres personas del círculo de confianza más estrecho del ex primer servidor de la nación. Este segundo asesor ingresaba sigilosamente a Palacio de Gobierno por la puerta trasera y era recibido por Karem Roca. Nunca dejó registró de su presencia, ni quedó grabado en video, por órdenes estrictas del presidente. Pero no era un fantasma, sino un hombre de gruesa figura siempre dispuesto a escucharlo y a responder sus preguntas, a veces angustiadas o urgentes. Era el ciudadano Hayimy Aleman Herrera, conocido en los medios de comunicación y en la farándula local simplemente como Hayimy, el vidente.