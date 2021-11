Durante una entrevista radial, Ana Jara, expresidenta del Consejo de Ministros, le pidió al mandatario Pedro Castillo darle tranquilidad a la ciudadanía con mensajes claros sobre lo que quiere para el país en los próximos cinco años y evitar dar señales erráticas con discursos opuestos de acuerdo a los escenarios.

“Lo que el presidente Castillo hace con las manos lo borra con los pies”, dijo en alusión a las declaraciones del jefe de Estado que han generado polémica por su supuesto contenido contra la inversión privada.

Jara agregó lo siguiente: “Sus mensajes (oficiales), que se los preparan, suenan bien; lo que necesitamos es estabilidad política y económica, predictibilidad, pero luego el mandatario Castillo tiene intervenciones públicas y hecha a perder todo lo ganado”.

Ante esto, le recomendó al jefe de Estado empoderar a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, para que ‘sea ella quien lo ayude a gobernar’.

Precisó que Vásquez ha dado batalla al interior del Ejecutivo y ha logrado la salida de ministros cuestionados como Walter Ayala (Defensa) o el secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

Del mismo modo, Jara le solicitó a Vásquez ‘que no se deje pisar el poncho’ y no permita que personajes cuestionados, que salieron del Ejecutivo, vuelvan ‘al entorno de la Presidencia de la República’.

SOBRE VACANCIA

Respecto a la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, impulsada por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), Jara fue crítica y sostuvo iniciativas de este tipo generan más inestabilidad en el país.

Agregó que noticias recientes como la elección de profesionales calificados para la dirección del Banco Central de Reserva (BCR) y la salida de ministros cuestionados del Gobierno son señales positivas que hacen que un pedido de vacancia no se justifique.

“Para que nos estén hablando a estas alturas de una vacancia a un régimen que tiene pocos días de gestión… La persona que lo hizo no exhibió el documento, no lo coordinó con su bancada. Es irresponsable hacerlo a sabiendas de que no logaran las firmas”, remarcó.

En ese sentido, Jara manifestó que la iniciativa de la congresista Chirinos podría ser ‘un globo de ensayo’ con miras a insistir en una medida similar en el futuro.

(Con información de RPP)