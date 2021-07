Durante una entrevista concedida al programa ‘Combutters’ (Willax TV), el analista político Luis Benavente (Vox Populi) expresó una frase que puso a pensar a los peruanos: “El virus Pedro Castillo podría ser más devastador que el Covid-19”.

Trome se comunicó con Benavente para preguntarle qué es lo quiso dar a conocer con esas palabras. Su respuesta fue la siguiente: “El candidato presidencial de Perú Libre trae consigo un modelo económico que hará que en el Perú se caiga la producción, no haya empleos, la pobreza aumente y otras cosas que terminarían por traernos abajo”.

Agregó lo siguiente: “Ese modelo estatista que pretendería imponer afectará a los 33 millones de peruanos… Es más, el Ejecutivo, en un régimen vinculado al socialismo-comunismo, crearía más impuestos para recaudar dinero y eso al final no resulta”.

Asimismo, Benavente dijo que a lo manifestado anteriormente, se tendría que sumar que ‘habrá falta de libertades (expresión, opinión, información y otras), lo que no conducirá al nefasto totalitarismo’.

“Insisto en que ese modelo que pregona la izquierda radical fracasó en Cuba, Venezuela y otros países… No puede ser instaurado en el Perú, ya que traería abajo todo lo que hemos logrado”, señaló, al indicar que ‘los izquierdistas han controlado todo (sindicatos, redes sociales, algunos medios de comunicación, gobiernos y otros) durante 20 años.

‘ES PELIGROSO’

En otro momento, Benavente sostuvo que ‘es peligroso’ que Castillo no le hable a la población. “Su comportamiento no da tranquilidad al país, pues no sabemos qué está pasando o lo qué pasará más adelante”, acotó.

También dijo que el llamado ‘Profesor’ no ha deslindado de Vladimir Cerrón ni de la facción radical de Perú Libre, porque sabe que no va a poder deshacerse de ellos. “Si los deja, la bancada del ‘partido del lápiz’ se le voltea y dejaría abierta la posibilidad para que desde el Congreso se plantee su vacancia (de llegar a la Presidencia de la República”, remarcó.