¡Tremenda bienvenida! Apenas llegamos a Hualmay, uno de los doce distritos de la provincia limeña de Huaura, se escucha nombrar al ‘Chato José’ por los altoparlantes de los mototaxis.



Se trata de José Antonio Flores, quien mide un metro veinte de estatura, pero piensa en grande y busca ser el nuevo alcalde de este pueblo del norte chico.



De niño le diagnosticaron hidrocefalia, le dijeron que sufriría de enanismo y que solo viviría hasta los seis años.



“Ya tengo 43. Papalindo no quiso llevarme y ahora trabajo por mi pueblo. Mi estatura no es una limitación, quiero hacer obras grandes. Nací con discapacidad, no con incapacidad”, afirma José, el mayor de cuatro hermanos, quien juega sus ‘pichanguitas’.



EL ARBOLITO



Trome llegó a Hualmay, a diez minutos de Huacho, para conocerlo y comprobó su popularidad. Al ritmo de una canción que dice “El Chato José, hombre del pueblo. El Chato José, del arbolito”, recorrió las calles y el mercado ‘La Parada’, donde trabajó con su mamá desde los cuatro años. Hoy se gana la vida vendiendo maní salado, habas y chifles en las pistas de Hualmay y Huacho.



‘Voy a votar por ti, Chato’ o ‘Te la llevas’, le gritan los comerciantes y se le acercan para abrazarlo. Dice que nunca pisó la universidad, pero “yo más que nadie sé lo que le falta a mi gente”.



El candidato de Fuerza Regional afirma que si llega al sillón municipal no habrá corrupción, promoverá el deporte para eliminar el pandillaje y construirá un malecón en la playa de Hualmay, que hoy es un basural. Va tercero en las encuestas, pero tiene fe.



SEPA QUE...



-Su símbolo son cuatro arbolitos y solventa su campaña haciendo polladas y chuletadas.

-Además, propone un refugio para las mujeres maltratadas y niños abandonados.

-En el 2010 también postuló y quedó en cuarto lugar.

-Le gusta la salchicha huachana, el cebiche de pato y los alfajores de Sayán.