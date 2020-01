Indignada. Así se mostró la candidata por Somos Perú al Congreso de la República, Alexandra Ames, luego de escuchar cómo Renzo Ibañez (APRA) negaba que había agredido a la postulante de Juntos por el Perú Lucía Alvites, mientras participaban en un debate organizado por Panorama en la Plaza San Martín.

El pasado 16 de enero, Ibañez y Alvites se enfrentaron en un debate pero la candidata se vio obligada a retirarse porque una supuesta portátil del aprista no paraba de insultarla. Incluso se ve cómo el candidato la pechea en momento, alentando más a los detractores de la joven política.

Un día después, en entrevista con Milagros Leiva, Ibañez dijo que asistió al debate con sus padres y dos ‘compañeros con algo de voz’ y que jamás agredieron a Alvíies. Asimismo, reconoció que exageró en los decibeles pero aseguró que su contrincante se victimizó de ‘manera perversa’.

Luego de dar su descargo, le tocó el turno a Alexandra Ames de Somos Perú, quien estuvo presente en el comentado debate y se indignó al escuchar que Ibañez negaba el maltrato.

“Tenemos un candidato que está acá en el medio que no ha sabido tratar bien a una mujer y se le ha impedido ejercer su derecho de voz para llevar propuestas. Lo que acaba de decir Renzo es mentira, porque yo estuve ahí. Yo te vi y sí llevaste una portátil, esas dos personas que estaban ahí han estado hoy día en la mañana insultando a la candidata Alvites”, dijo muy molesta.

Ibañez la interrumpió para negar sus afirmaciones pero ella hizo escuchar su voz. “Déjame hablar a mí porque algo que a mi me molesta mucho es la mentira y tú no puedes decir que se está victimizando. A mí no me vas a contar esa historia porque yo estaba en la Plaza San Martín y vi cómo tu gente maltrataba a la pobre chica”, aseguró indignada.

Asimismo, dijo que el aprista ‘pecheó’ a su rival en un acto de violencia. “Se ve en el video y tú eres mucho más alto que ella y hacerle eso mientras ella te dice ‘calma a tu gente’ es recontra incorrecto y recontra faltoso. Eso no se hace”, arremetió dejando callado a Ibañez.