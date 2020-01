Mario Bryce se ganó el rechazo de cientos de usuarios de las redes sociales al tener un desdeñable gesto con Julio Arbizu, mientras ambos participaban de un debate organizado por el diario El Comercio. Frente a la polémica, Daniel Urresti se apresuró en condenar el acto del también periodista.

“El monstruo de tres cabezas mostró hoy su rostro más repugnante: EL RACISMO. Estamos contigo, @julioarbizu pd. No coloco la imagen completa por repudio a la acción!”, escribió el gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos en su cuenta de Twitter.

Daniel Urresti arremete contra Mario Bryce por incidente con Julio Arbizu (TROME)

Julio Arbizu, quien se presenta al Congreso por el partido Juntos por el Perú, agradeció la muestra de solidaridad de Daniel Urresti. “El racismo y la discriminación afectan a todos y todas sin distinción política. En ese caso solo se traza la raya para separar a personas del lado de los derechos y a quienes los pisotean impunemente”, escribió el ex Procurador Anticorrupción.

EL ATAQUE DE BRYCE

Esta mañana, al terminar el debate organizado por El Comercio, Mario Bryce pidió un momento para entregarle un jabón a su contrincante, quien tomó el gesto como una señal de racismo.

“Nosotros estamos también en contra de la discriminación, de todas las formas de discriminación. El señor está haciendo alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en las redes para decir que yo no me baño. Yo me baño todos los días señor Bryce, usted probablemente es mucho más sucio en la cabeza”, dijo molesto Arbizu.

Mario Bryce le regala un jabón a Julio Arbizu en pleno debate. Video: El Comercio | TROME

Tras el escándalo, Mario Bryce usó su cuenta de Twitter para pronunciarse y denunciar que Arbizu lo amenazó de muerte tras el debate.

“Quiero hacer público que el señor @julioarbizu hoy me lanzó una amenaza de muerte por atreverme a darle un jabón de cara, el mismo que representa para mí un símbolo de la limpieza en la política y que el aludido quiere llevar a un racismo que jamás he tenido ni tendré”, escribió en un tuit en el que adjuntó un video donde se ve el retiro del candidato por Juntos por el Perú.

Bryce denuncia que Arbizu lo amenazó de muerte por regalarle un jabón. Video: Twitter | TROME