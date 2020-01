Por: Oscar Torres

Gino, vas con el número 7 del Partido Morado. ¿Cuál va a ser la primera acción que tomarás en beneficio del pueblo de llegar al Congreso?

Tenemos un programa de 50 puntos que es un programa del Partido Morado. Y el esfuerzo anticorrupción es lo fundamental de esa propuesta, y creo que lo primero que habría que hacer es comenzar los procedimientos para levantarle el blindaje a Pedro Chávarry.

¿Por qué la gente no debería votar por Fuerza Popular?

Porque ha sido responsable del obstruccionismo del Congreso durante los últimos tres años.

¿Cómo resumirías lo peor del fujimorismo?

Confrontación con el Ejecutivo y blindaje, a toda forma, de corrupción.

Te han calificado como un candidato vizcarrista. ¿Te consideras vocero o parte de este gobierno?

Para nada. Tengo simpatía con el liderazgo de Vizcarra en la lucha contra la corrupción sí, pero no soy oficialista ni hablo por ellos...

¿Qué opinión tienes de Martha Chávez?

Es el pasado al que no queremos regresar.

¿Por qué estás de acuerdo con el enfoque de género en la educación?

Porque es la mejor forma de acabar con el machismo, que explica la tremenda violencia que hay contra las mujeres en el Perú.

Algunos miembros del fujimorismo y Solidaridad Nacional dicen que el gobierno pretende ‘homosexualizar’ a los niños. ¿Qué opinas?

A falta de argumentos no les queda otra cosa que mentir y meter miedo en la gente.

¿Es racismo que un candidato le regale un jabón a otro?

Sí, en este contexto sí, porque a Julio (Arbizu) en las redes sus adversarios y enemigos lo acusan con frecuencia, digamos, ataques racistas, entonces el jabón, en este contexto, sí es una ofensa racista que yo he rechazado enfáticamente. No me llama la atención viniendo del partido que también sacó un video donde dice que yo y Vizcarra, dicho sea de paso, somos no solo chavistas, sino además ‘pro terrucos’. Nuevamente ante la falta de argumentos: mentir y crear miedo, pero no va a funcionar.

¿Julio Guzmán es tu candidato para presidente el 2021?

Todavía estamos lejos del 2021, pero es uno de los candidatos que seguramente estará en el partido y es un gran líder, lo ha demostrado. En lugar de ‘picarse’ cuando lo sacan de mala manera, se aboca a armar un partido y contra viento y marea lo saca adelante. Esfuerzo notable.

¿Quién financia tu campaña?

Mi campaña es austera y he recurrido a los amigos y, sobre todo, a los familiares para imprimir mis volantes, mandar a hacer mis camisetas, pero, como te digo, es una campaña más bien austera. Creo que es lo que están haciendo todos los candidatos del Partido Morado con sus propios esfuerzos y apostando mucho en la fortaleza de la organización del partido.

Entonces, ¿alrededor de cuánto te costará la campaña?

Yo creo que me puede costar unos 15 o 20 mil soles.

Si estabas de acuerdo con la disolución del Congreso, ¿por qué postulas de nuevo?

Porque ya no puedo postular el 2021 y sí estoy habilitado para postular ahora, y quiero aprovechar estos 16 meses para corregir todo lo que hicieron mal el fujimorismo y sus aliados. Creo que en 16 meses lo podemos hacer.

Gracias, Gino, y ¿cuál sería tu mensaje final a la población?

Es posible hacer política de una manera diferente que como se hizo desde el Congreso los últimos tres años y creo que el Partido Morado encarna esa esperanza de futuro para el Perú. Gracias a ti.