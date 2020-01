Tras pronunciarse en su cuenta de Twitter para referirse al deplorable acto que protagonizó Mario Bryce contra Julio Arbizu durante un debate político organizado por el diario El Comercio frente a las Elecciones 2020, que se realizan el próximo 26 de enero, ahora el candidato a Solidaridad Nacional-a través de este partido político-hizo un video explicando que cuando le entregó el jabón a su contrincante político no era racismo ni discriminación, sino “trabajar por una política limpia”.

“Quiero a los seres humanos de buena voluntad, sean de cualquier raza o condición, porque creo en los valores, en el esfuerzo ciudadano y en mi país y, en esa línea, jamás he discriminado a nadie y jamás lo haré”, escribió Mario Bryce en su cuenta de Twitter.

Luego, en el video se explayó más: “Quiero aprovechar este momento para decirles que yo amo a los seres humanos de buena voluntad, aquellas que realmente respetan al del costado, aquellas que no se burlan, por ejemplo, de las mujeres y tampoco de las mujeres que se burlan de los hombres. Para mí, no hay distingo de raza, de condición social, ni de nada y el hecho que ustedes han podido observar de entregarle —en medio de un debate— un jabón a un candidato, no significa nada más que trabajar por una política limpia y transparente, libre de corrupción”.

Mario Bryce se defiende tras acto deplorable contra Arbizu. (Twitter)

¿QUÉ SUCEDIÓ ENTRE MARIO BRYCE Y JULIO ARBIZU?

Todo empezó cuando el debate, que era transmitido en vivo por El Comercio, dio por concluido y Mario Bryce pidió un momento hacerle el polémico regalo al exprocurador. “A ver señor Bryce, este es un espacio serio”, repetía constantemente la moderadora mientras Arbizu le devolvía los jabones al también periodista. “Nosotros estamos en un espacio serio y ya terminamos el debate. Les pido portarse de manera adulta”, agregó la joven.

Julio Arbizu no se quedó callado y levantó la voz para criticar lo que el considera como una muestra de racismo. “Nosotros estamos también en contra de la discriminación, de todas las formas de discriminación. El señor está haciendo alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en las redes para decir que yo no me baño. Yo me baño todos los días señor Bryce, usted probablemente es mucho más sucio en la cabeza”, dijo molesto.

Mario Bryce le regala un jabón a Julio Arbizu en pleno debate. Video: El Comercio | TROME