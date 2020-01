Mario Bryce fue consultado sobre el acto discriminador que protagonizó contra Julio Arbizu durante un debate político organizado por el diario El Comercio frente a las Elecciones 2020, que se realizan el próximo 26 de enero. En entrevista con ATV+, el candidato de Solidaridad Nacional se negó a pedir disculpas al exprocurador.

“No fue un golpe bajo (darle el jabón a Julio Arbizu). No es que se lo merecía, sino era para que el ciudadano se dé cuenta que ambos candidatos teníamos que trabajar por liberar al Perú de la corrupción”, indicó

Carla Muschi, conductora de ATV+, le increpó al candidato por Solidaridad Nacional que no había nada que lo identifique con el jabón en su campaña.

“Yo fui el que decidí, con mi equipo, llevar el jabón. Lo mostré como un símbolo de lucha contra la corrupción (...) El jabón siempre lo uso, yo siempre tengo jabones. Me encantan los jabones, pero no patino ni resbalo", culminó Mario Bryce, a quien la Fiscalía le abrió una investigación de oficio a Mario Bryce por el delito de discriminación contra Julio Arbizu.

Mario Bryce se negó a pedir disculpas a Julio Arbizu. (ATV)

¿QUÉ SUCEDIÓ ENTRE MARIO BRYCE Y JULIO ARBIZU?

Todo empezó cuando el debate, que era transmitido en vivo por El Comercio, dio por concluido y Mario Bryce pidió un momento hacerle el polémico regalo al exprocurador. “A ver señor Bryce, este es un espacio serio”, repetía constantemente la moderadora mientras Arbizu le devolvía los jabones al también periodista. “Nosotros estamos en un espacio serio y ya terminamos el debate. Les pido portarse de manera adulta”, agregó la joven.

Julio Arbizu no se quedó callado y levantó la voz para criticar lo que el considera como una muestra de racismo. “Nosotros estamos también en contra de la discriminación, de todas las formas de discriminación. El señor está haciendo alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en las redes para decir que yo no me baño. Yo me baño todos los días señor Bryce, usted probablemente es mucho más sucio en la cabeza”, dijo molesto.

Mario Bryce le regala un jabón a Julio Arbizu en pleno debate. Video: El Comercio | TROME