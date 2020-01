¡Se pasó de faltoso! El postulante al Congreso Mario Bryce, del partido Solidaridad Nacional, tuvo un polémico gesto con su contrincante Julio Arbizu de Juntos por el Perú, en un debate organizado por el diario El Comercio.

Luego de hablar de sus principales propuestas y temas de actualidad, como la inseguridad ciudadana, la migración, el modelo económico, la corrupción, la inmunidad parlamentaria, entre otros, la moderadora dio por concluido en debate.

“Perdón Ariana, me dejas un tema antes de...”, dijo Mario Bryce al mismo tiempo que sacaba un jabón y lo dejaba encima del podio de Arbizu. “Julio, quiero darte un jaboncito ¿ya?”, dijo generando la incomodidad de la moderadora y su contrincante.

“A ver señor Bryce, este es un espacio serio”, repetía constantemente la moderadora mientras Julio Arbizu le devolvía los jabones al también periodista. “Nosotros estamos en un espacio serio y ya terminamos el debate. Les pido portarse de manera adulta”, agregó la joven.

Indignado, Julio Arbizu interrumpió a la moderadora y consideró el gesto como algo ‘grave’. “Nosotros estamos también en contra de la discriminación, de todas las formas de discriminación. El señor está haciendo alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en las redes para decir que yo no me baño. Yo me baño todos los días señor Bryce, usted probablemente es mucho más sucio en la cabeza”, dijo molesto.

“Terminamos el debate. Gracias a los que nos han podido ver, a los candidatos. Más bien les pedimos disculpas por parte de El Comercio por los excesos que se han cometido dentro de este encuentro”, finalizó la moderadora.

Mario Bryce le regala un jabón a Julio Arbizu en pleno debate. Video: El Comercio | TROME