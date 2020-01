Solidaridad Nacional (SL) respaldó a su candidato Mario Bryce luego del deplorable acto cuando debatía con el postulante de Juntos por el Perú (JPP), Julio Arbizu, a quien le entregó un par de jabones cuando culminaba la discusión política.

“Ante las amenazas proferidas por un candidato de la izquierda comunista contra nuestro candidato a Lima Metropolitana, Mario Bryce Arrué, Solidaridad Nacional expresa su más enérgico repudio y condena frente al intento de imponer el miedo y la violencia en estas elecciones extraordinarias”, se lee en comunicado difundido en sus redes sociales.

Esta mañana, cuando la periodista Ariana Lira dio por concluido el debate electoral, llevado a cabo en la sede El Comercio, el exconductor Mario Bryce le robó unos segundos para alcanzarle un objeto a Arbizu. “Julio, quiero dejarte un jaboncito y este también”, dijo el postulante al Congreso de la República al mismo tiempo que le extendió un jabón verde de manos y luego un jabón para ropa.

Ante esta situación, la moderadora del debate llamó la atención de Mario Bryce señalando que se trataba de un encuentro serio, motivo por el que devolvió los jabones al candidato de Solidaridad Nacional.

Sobre esta situación, el partido señaló que la entrega del jabón a Julio Arbizu no fue una falta de respeto sino que se trató de “un símbolo del juego limpio que debe primar en esta campaña electoral”.

“La respuesta del candidato de la izquierda comunista fue lanzar una serie de improperios y, para cerrar una amenaza de muerte”, agrega el pronunciamiento.

Sin embargo, el postulante por JPP manifestó su indignación por la conducta de Mario Bryce y la calificó como de “discriminación” por su color de piel.

“Nosotros estamos en contra de la discriminación. De todo tipo de discriminación. El señor está haciendo una alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en redes para decir que yo no me baño y bueno tengo que decir que yo me baño todos los días, señor Bryce. Usted probablemente es bastante más sucio de la cabeza”, respondió Arbizu al respecto.

