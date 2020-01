A pocos días de las Elecciones 2020, varios postulantes se pasean por los medios de comunicación para hacer conocer sus propuestas y posiciones acerca de diversos temas, entre los que se encuentran el polémico sueldo de los congresistas. Mijael Garrido Lecca y Mauricio Mulder, ambos postulantes por el APRA, no se quedaron callados y opinaron, aunque fueron repudiados por los peruanos.

Mientras que el exconductor de Canal N aseguró que con un sueldo de congresista de 3500 soles no le alcanzaba para pagar su departamento, Mulder indicó que no pudo ahorrar mucho porque su sueldo de parlamentario no se lo permitía.

En entrevista con Christian Sotomayor de Radio Capital, el dirigente aprista explicó que ha vivido de su sueldo de congresista desde el 2001 hasta el pasado 30 de octubre, es decir unos 19 años. “Al momento estoy viviendo de mis ahorros”, aseguró tras la disolución con Congreso.

“¿Has ahorrado mucho?”, le preguntó el periodista. “No, muy poco lamentablemente porque no alcanza” contestó Mulder. “¿El sueldo de congresista no alcanza?”, repreguntó Sotomayor. “No”, fue la contundente respuesta del exparlamentario.

En ese sentido, Mauricio Mulder explicó que un congresista saca líquido al mes unos 9 mil soles, pero que el trabajo político que realizan les consume todo el dinero. Asimismo, aceptó que el monto es nueve veces un sueldo mínimo pero pidió compararlo también con el de ministros, vocales y hasta con el del presidente.

“Siempre hay demagogia en fijarse en el sueldo de los congresistas. Está bien, si quieren póngannos en sueldo mínimo. Uno no está por el sueldo, uno está ahí porque va hacer la defensa de su punto de vista político”, agregó.

Finalmente explicó que si no logra un escaño este 20 de enero, saldrá a buscar trabajo de abogado o periodista.

