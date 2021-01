Rafael López Aliaga, candidato por Renovación Popular, no utilizó mascarilla para evitar la propagación del COVID-19 cuando recorrió la región Piura. Sin embargo, cuando fue consultado por esta situación, contestó que no la usa porque ya tuvo coronavirus.

“He tenido COVID y te respondo a la pregunta de por qué no uso mascarilla: porque yo ya tengo 90 días de COVID, me he curado de COVID, tengo la antiviral que se llama IGG altísima”, comentó en una entrevista a Infórmate Piura.

Rafael López Aliaga agregó que gracias que pudo superar el coronavirus, ahora dona plasma para pacientes infectados por el virus.

“Yo dono plasma a gente que tiene COVID. El médico viene, me saca plasma cada vez que me ve en Lima. Me dice ‘está perfecto tu IGG’”, dijo.

Finalmente, Rafael López Aliaga dijo que todas las postas deben tener ivermectina - aunque no está comprobado científicamente - y que se contagió por culpa del expresidente Martín Vizcarra.

TROME - LÓPEZ ALIAGA NO USA MASCARILLA CONTRA EL COVID-19