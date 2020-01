Estamos en la recta final rumbo a las elecciones parlamentarias que se realizarán el próximo domingo 26 de enero y Trome te trae un candente versus entre los candidatos Rosa María Bartra y Julio Arbizu.

ROSA MARÍA BARTRA: “ME ATACAN POR DEFENDER A LA FAMILIA”

Rosa María, ¿te preocupa que en las encuestas Solidaridad Nacional no figure ni en otros?

No, la verdadera encuesta la vamos a conocer el 26 de enero.

¿Confías en que el pueblo te dará su respaldo?

Plenamente. Soy defensora de la vida, de la familia, de nuestros niños, de la democracia. Así que yo estoy segura que mi mensaje va a ser comprendido, aceptado y traducido en el voto por el sol.

¿Cuál es una de tus principales propuestas de llegar al Congreso?

Extranjeros que cometen delitos en nuestra patria tienen que ser inmediatamente expulsados. No es posible que vengan a nuestro país y cometan delitos. Los buenos bienvenidos, lo malos para afuera.

En las redes existe una campaña para que no voten por Solidaridad Nacional, ¿quién crees que la dirige?

Aquellos que son enemigos de la patria, cómplices de la corrupción, destructores de la familia, de la inocencia de nuestros niños y que están sometidos a intereses que no son los del país.

¿No crees que ustedes se equivocaron de estrategia al vincular al presidente Vizcarra con organizaciones chavistas y terroristas?

‘La brisita bolivariana’ (dicho por Diosdado Cabello, ‘mano derecha’ de Maduro cuando Vizcarra disolvió nuestro Congreso) y el chavismo son un peligro latente. Mira nuestros vecinos. No me crean a mí, pregúntenle a cualquier víctima del ‘chavismo’ que tienen cerca cómo empezó el desastre en Venezuela.

¿Qué te parece esta campaña en general?

Atípica y bastante perjudicial para lo que significa tomar una decisión tan importante como elegir a los representantes del pueblo.

¿Es verdad que te botaron de un mercado cuando lo estabas recorriendo?

Recibí mucho cariño en el mercado de San Juan de Dios y les agradezco su acogida. Hubo un instigador que me siguió durante todo el recorrido y que finalmente logró unas tomas para continuar y afianzar esta guerra sucia, muy sucia, que hay en mi contra.

Tú has hablado de lo peligroso que es que la izquierda llegue al poder. ¿Podrías explicarle a la gente a qué se deben tus palabras?

A que muy temprano me di cuenta a dónde derivan las ideas que sostienen los de la izquierda: al terrorismo, a la paralización de la economía, a la exacerbación de la pobreza y al enfrentamiento entre hermanos. A eso debemos decirle siempre ¡no! Por eso es que ahora estoy con Solidaridad Nacional.

¿Qué opinión tienes de Julio Arbizu?

Ninguna.

¿Fue racismo que Mario Bryce, candidato de tu partido, le regale un jabón?

El racismo es un problema tan sensible en nuestra patria, que el señor candidato no debería usarlo en una campaña que tendría que ser limpia.

¿No te parece una falta de respeto que te llamen ‘Annabelle’, una muñeca diabólica?

Me han agraviado de todas las formas. En esta campaña muchísimo más. Soy agraviada todos los días, pero si me van a agraviar por defender a la familia, por defender a los niños, por defender a mi patria, más dura me voy a poner.

¿Por qué estás en contra de la ideología de género y el matrimonio homosexual?

Porque va en contra de lo que significa la esencia de la humanidad. Porque destruir la inocencia de nuestros niños dándoles contenido inapropiado en los colegios en lugar de formar ciudadanos de bien es lo peor que les podemos hacer y porque el matrimonio, como institución, como sacramento, es para el hombre y la mujer.

Gracias, Rosa María, y ¿cuál sería tu mensaje para el pueblo?

Voy a defender a la patria, voy a defender a la familia, voy a defender a nuestros niños. Es necesario recuperar la fe en que vamos a volver a crecer, que el crecimiento sea nuestro motor y nuestro motivo. Vengan con nosotros, vengan con Solidaridad, marca el sol y escribe el 1. Muchas gracias.

Rosa Bartra en entrevista con Trome. (Trome.pe)

JULIO ARBIZU: “ROSA MARÍA BARTRA BLINDÓ A KEIKO Y A ALAN”

Julio, vas con el número ‘5’ de Juntos Por el Perú. ¿Cuál va a ser la primera acción de llegar al Congreso?

Es un período de apenas tres legislaturas, entonces hay que priorizar algunas reformas urgentes. Me interesa sobremanera la reforma política que quedó inconclusa en el período anterior, y una de las principales que ha planteado Juntos Por el Perú es la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que utilizaron para protegerse y proteger con toda impunidad a miembros de organizaciones criminales o de colectivos que no le hacen bien a la democracia.

¿Por qué la gente no debería votar por Solidaridad Nacional?

Porque Solidaridad Nacional alberga hoy por hoy a una cantidad de personas que están relacionadas con valores antidemocráticos: con el racismo, con la misoginia, con el machismo y eso contraviene absolutamente los principios de la democracia.

¿Cuál es el concepto que tienes de Mario Bryce, quien te regaló un jabón?

Mario Bryce ha demostrado en ese acto, no lo conozco en su vida personal, tener una entraña racista, un discurso supremacista inadmisible también en democracia.

¿Cómo calificas al gobierno de Vizcarra?

Un gobierno tibio. Un gobierno que pudiendo haber hecho algunas reformas fundamentales se ha concentrado en algunas que tienen arraigo en la gente, pero no ha terminado haciendo lo que tendría que haber hecho con ese nivel de aceptación.

¿Qué opinión tienes en particular de Rosa María Bartra?

Rosa María Bartra me parece que ha demostrado una pasión por su ligazón al fujimorismo en el período anterior y desde esa perspectiva se ha concentrado en blindar a las personas que su partido se empeñó en blindar. Es decir, a muchos miembros de organizaciones criminales como las ha tipificado el Ministerio Público y a muchos políticos que, como ella y varios de su partido, protegían a estas personas también… Ella debe ser juzgada por la población por sus actos políticos. Yo quiero enseñarte un oficio que ella envía al Congreso de la República citando la apertura de los números telefónicos de todos los personajes investigados por la Comisión Lava Jato que ella presidió. En esa lista completa de nombres que ella envía al Congreso, los dos únicos que faltan son los del señor Alan García y la señora Keiko Fujimori.

¿Por qué estás de acuerdo con el enfoque de género en la educación?

Porque me parece que el enfoque de género permitiría una deconstrucción de una construcción hoy machista, misógina, patriarcal, que ha generado una serie de consecuencias perversas, nocivas, de inseguridad y de maltrato hacia las mujeres.

Después de todo lo que se ha revelado del fujimorismo, en las encuestas aparece en el segundo o tercer lugar. ¿Qué opinas?

Me parece que hay un núcleo duro del fujimorismo que ha sabido construir en el último tiempo, llegando a algunos sectores de la población lamentablemente con clientelismo y con discursos que no son precisamente muy democráticos, pero no hay que negar que tienen todavía un arraigo en la gente que hay empezar a, digamos, discutir con argumentos.

Este Congreso va a tener un mandato de un año y meses. ¿Cuál debería ser su principal función?

Debería restaurar investigaciones relacionadas a casos de corrupción y que involucran a altos funcionarios del Estado, entre ellos varios parlamentarios que se salvaron precisamente por la herramienta de la inmunidad parlamentaria. Terminar la reforma política, elegir correctamente a los miembros del Tribunal Constitucional y a los miembros que tiene que escoger el Congreso de otras instituciones, y comenzar a impulsar la mejora del Parlamento hacia los períodos subsiguientes.

¿Es verdad que no tienes brevete por manejar en estado de ebriedad?

Hoy por hoy está suspendido el brevete, efectivamente...

¿Por qué?

Fue porque tenía 0.6 en la sangre, entonces me aplicaron una infracción que obviamente yo he pagado. Esto es algo que debería hacer cualquier persona, es decir, frente a la imposición de una infracción, aceptarla. No como hacen algunos que quieren eludir responsabilidades.

¿Quién sería tu candidato para presidente el 2021?

Verónika Mendoza.

Gracias, Julio, y ¿cuál sería tu mensaje final a la población?

A ver. Yo soy un hombre directo, franco, de principios, así lo he sido toda mi vida. Puedo parecer a veces duro, pero quiero decir que nunca he dejado de responder una agresión. Me rebelan las injusticias y agresiones. Y en eso represento a mucha gente que en este país se siente agredida por una serie de razones: por ser pobres, por tener un color distinto a algunos que suponen la supremacía de algún color en particular. A mí me interesa muchísimo representar a la gente, representarlos tal cual son.

Julio Arbizu en entrevista con Trome. (Trome.pe)