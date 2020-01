Luego de su inesperado triunfo en las Elecciones 2020, el partido político FREPAP se pronunció oficialmente en una conferencia de prensa realizada poco después de las 11 de la mañana de este lunes.

Wilmer Cayllahua, el candidato con el número 3, habló de cómo será su trabajo dentro del Congreso, que será cimentado, según sus propias palabras, en una educación moral y ética basada en la ‘ciencia infusa del decálogo universal’, es decir, los diez mandamientos.

“Estamos preparados, adiestrados, enseñados para poder aportar. Aunque nos toca un corto tiempo, estamos para poder aportar a nuestro pueblo peruano”, agregó en conferencia de prensa.

Consultado por si apoyarán el enfoque de género, Cayllahua aseguró que todo ciudadano natural del Perú tiene derecho de oportunidades. “Todos nosotros somos ciudadanos naturales del Perú. FREPAP es de ancha base, llama a la unidad a todos”, indicó.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre el matrimonio igualitario, el virtual congresista aseguró que no estaban de acuerdo puesto que ‘nuestro señor dios de Israel creó hombre y mujer’. En ese sentido dijo que los miembros de la comunidad LGTBI tienen ‘el mal enquistado en sus corazones’.

“Nosotros como FREPAP respetamos su manera de vivir pero vamos a impulsar la educación moral y ética en las escuelas y colegios porque se ha perdido en estos últimos tiempos, ya no hay moral, por eso esta situación”, agregó.

Finalmente cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Martha Chávez, quien dijo que su partido y el FREPAP tienen intereses parecidos, Cayllahua aseguró que no tienen similitud de ideas. “FREPAP no hace alianzas, no pide favores, FREPAP es transparencia”, finalizó.