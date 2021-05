Tras analizar el plan de gobierno del candidato Pedro Castillo, el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero, advirtió que las propuestas económicas del postulante por Perú Libre son peligrosas para el país, además de que generarán más pobreza.

Señor Ferrero, ¿cuál es su opinión sobre las propuestas económicas del candidato Castillo?

Lamentablemente ha quedado evidenciado que el señor Castillo no tiene un programa de gobierno, no tiene plan ni los técnicos para gobernar. Son medidas ilegales.

Las que mencionaron en el debate técnico fueron muy criticadas...

En el debate técnico, el equipo de Perú Libre demostró que prometen mucho sin analizar los números, tienen ideas alarmantes. No saben dónde están parados. Tienen ideas desfasadas. Hay que dejar en claro que el comunismo en ningún país ha funcionado.

Castillo ha generado polémica al anunciar que eliminará las AFP en su eventual gobierno.

Es inconveniente esa medida porque le va a quitar la jubilación a muchas personas. Además, porque es ilegal, porque las cuentas en las AFP son individuales y personales, son aportes de la gente. No puede meterse con el dinero de la ciudadanía.

Otro tema que ha mencionado es prohibir las importaciones en el país.

Sería un error, perjudicaría al pueblo gravemente porque se incrementarían los precios, generaría desabastecimiento y especulación.

Explíquenos mejor...

Por ejemplo, muchos de los productos que Perú importa son los que no producimos, ahí tienes los insumos como el maíz, que es comida de pollo, y si el maíz sube de precio por incremento del dólar o no se importa, el pollo subirá de precio o habrá desabastecimiento. Pasa igual si no se importa el trigo, ya que no habrá pan, y se perjudicará a la canasta básica familiar y a los más pobres.

Entonces, ¿se puede decir que las propuestas de Castillo son inviables?

Totalmente, son irrealizables, son populistas, son promesas de campaña que no se harán y, si se ejecuta alguna de ellas, la población va a sufrir. Esto es un ‘engañamuchachos’.

Diversos analistas los han comparado con el modelo venezolano, ecuatoriano y boliviano...

Son modelos chavistas que han fracasado. Venezuela era un país rico y ahora es un país pobre, hay miseria porque no hay comida y muertes porque no hay medicinas. Cinco millones de venezolanos han salido de su país para poder sobrevivir. ¿Alguien desea eso para nuestro Perú? Generará más pobreza para el pobre y ahuyentará la inversión privada, generando desempleo y subdesarrollo. ¿Podemos estar peor? Con Castillo eso es seguro.

‘HAY QUE MIRAR LOS DEBATES’

¿Qué le diría a las personas indecisas a una semana de la segunda vuelta?

Que deben analizar con racionalidad, que tienen que pensar más allá del antivoto, que elijan al candidato con mejor plan de gobierno.

¿Y qué le diría a los que pertenecen al grupo del antivoto contra Keiko Fujimori?

Que miren los debates y las propuestas. No hay que ser fujimorista para darse cuenta de que está preparada y su rival no. Debemos dejar de lado el pasado y los odios. Está en juego el país, tu familia, el futuro tuyo, el de tus hijos, no es votar por Keiko, es un voto por ti.