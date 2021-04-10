Este 11 de abril de 2021 se celebrarán las Elecciones generales de Perú de 2021para elegir al presidente (con una posible segunda vuelta), 120 congresistas y representantes del Parlamento Andino. Si aún nos conoces quiénes son los candidatos de Arequipa, aquí te los presentamos, uno por uno, de cada partido político y con el número que se presentan para postular al Parlamento.
TAMBIÉN LEE: ELECCIONES 2021: CANDIDATOS AL CONGRESO POR LA REGIÓN LA LIBERTAD
ACCION POPULAR
1. PEDRO EDWIN MARTINEZ TALAVERA
2. LUZ EVELYN MEDINA ZUÑIGA
3. LUIS LIZANDRO SALAS ASTORGA
4. ELADIA YANA CASELLA
5. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CHILE
ALIANZA PARA EL PROGRESO
1. ORLANDO VENTURA MOLLO MEDINA
4. LILY MARGOTH JUAREZ SALAZAR
5. JORGE ALFREDO VILCA AGUILAR
6. GIOVANNA MARIA MELO VILCA
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
1. DIANA CAROLINA GONZÁLES DELGADO
2. JULIO CÉSAR SUMERINDE SALAS
3. TANIA DEL ROSARIO ROJAS GOMEZ
4. JOSÉ ARMANDO ÁLVAREZ RUELAS
5. DOLORES MARLENE CORIMANYA SICHA
6. MAXIMO ADOLFO FRANCO BEQUER
DEMOCRACIA DIRECTA
1. HENRY ARTURO SULCA GARCÍA
2. ERIKA ROCIO JIMENEZ GARCÍA
4. NORA DOMINGA CARPIO PEREZ
5. MIGUEL ÁNGEL SURCO QUISPE
6. ESTEFANIA CHÁVEZ VDA DE CACHICATARI
FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD
1. JUAN ELIAS ROJAS PAREDES
3. ÁNGEL BUSTAMANTE GARCIA
4. HILDA PÉREZ EDUARDO
6. DAYSI MARITZA ARAPA CUSI
FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERU - FREPAP
1. JOSE JOB ANCULLE CARHUAS
2. ELIZABETH ÁLVAREZ SANA
3. AARÓN JEREMÍAS LOAYZA CAMARGO
4. HAYDEE ADRIANA CHAMBI YTO
5. FARRERE FLAUBERT ATAUCURI MOLLENEDO
6. YULISSA RANDY MARQUEZ PEÑA
FUERZA POPULAR
1. DURBY ESNELY CASTILLO CAMINO
2. CAMILO JOSÉ CARCAMO MATTOS
3. VICTORIA VILMA TUCO VERA
4. JOSÉ ANTONIO MANRIQUE SALINAS
5. GILDA MARIBEL SOTO YAULLI
6. CARLOS ALFREDO HUARCA CASTRO
JUNTOS POR EL PERÚ
1. FERNANDO ZEBALLOS PATRÓN
3. JOSÉ ARISTIDES VILLAFUERTE CHARCA
4. JANETH CLARA SALINAS QUISPE
5. JORGE ALBERTO CONDORI PACHECO
SOMOS PERÚ
1. GUIDO MOISES DEL CARPIO RODRIGUEZ
2. LUISA GIOVANNA BEDOYA MAQUE
3. ROLANDO BEDREGAL SANZ
4. RUTH MARÍA CUEVAS DE RODRIGUEZ
5. MIRKO IVÁN AVENDAÑO QUEVEDO
6. LUZ ANTONIA CAÑAPATAÑA CHAMBI
TAMBIÉN LEE: ELECCIONES 2021: EN CUSCO PIDEN VOTAR CON DOBLE MASCARILLA POR VARIANTE BRASILEÑA Y BRITÁNICA
PARTIDO MORADO
1. MOISES JESUS CHUCTAYA HUARCA
2. LOURDES ROXANA PORTUGAL AYESTAS
3. NICOLAS ANDRÉS TALAVERA BENAVENTE
4. MERCEDES MARCELA VALDIVIA CHALCO
5. DONALD HAROLD TORRICO MOSTAJO
6. MAGUI ESTHER MABEL DEL AGUILAR PUMA
PARTIDO NACIONALISTA PERUANO
1. VICTOR ANDREE POLAR CONCHA
2. MAE KELLY CAMARGO CONCHA
3. VICTOR RAUL BATALLANOS LIZARBE
4. MARITZA YAHAIRA GALARZA MADUEÑO
6. ROSSANA DEL PILAR TORRES CARBAJAL
PARTIDO POLÍTICO CONTIGO
No presenta candidatos.
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC
1. SERGIO ELISEO APAZA DELGADO
2. MATILDE LOZADA DEGLANE
3. HÉCTOR ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
4. JANETH NATIVIDAD RODRIGUEZ JARA
5. JUVENAL MARIO GARATE VALENCIA
6. ANDREA LUCÍA GUERRA BENAVENTE
PERÚ LIBRE
1. GUILLERMO BERMEJO ROJAS
2. MARIA ANTONIETA AGÜERO GUTIERREZ
3. ALEX ANTONIO PAREDES GONZALES
4. KAREN GIOVANNA RICRA CARRILLO
5. DARIO MANUEL CENTENO HUAMANI
6. MARITZA CECILIA LOPEZ QUISPE
PERÚ PATRIA SEGURA
3. JORDANY BARRA MUÑOZ
5. JESSICA AZUCENA RAMOS ZUMARAN
6. ALVARO SAUL APAZA CUTIPA
PODEMOS PERÚ
1. MARCO TULIO FALCONI PICARDO
2. MARIA BELEN AGUILAR AREVALO
4. SHIRLEY VERONICA ARIAS LUPO
5. WALTER ALFREDO BALDEON DIAZ
6. NORMA NOEMI CRUZ ROSAS
RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL
1. SANDRO JARA COA
2. JACQUELINE ALIDA CARDENAS CUBA
3. JUAN CARLOS APAZA HERRERA
4. LILIANA ELIZABETH ROJAS RODRÍGUEZ
5. CESAR AUGUSTO RUELAS TORREBLANCA
6. BACILISA LA ROSA ALACUTI
RENOVACIÓN POPULAR
1. ESDRAS RICARDO MEDINA MINAYA
2. NELDY ROXANA MENDOZA FLORES
3. GIULIANO NIKOLA MONTALVO MIRANDA
4. THAIS DAYANA VILLAGRA VALDIVIA
5. LUIS ALBERTO BERNAL TODCO
6. GABY BETHY RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ
UNIÓN POR EL PERÚ
1. BENIGNO LEONEL CABRERA PINO
2. MILUSKA OLIVERA MOGROVEJO
3. EUDALDO ALEXIS CHORA COAGUILA
4. THAIS DANYLIA SUAREZ LANAO
5. NELSON ESTANISLAO MAQUE ALFARO
6. ELIZABETH VICTORIA CHIRINOS OLIVA
VICTORIA NACIONAL
1. EDILBERTO DE LA CRUZ CESAREO SALAZAR ZENDER
2. GIOVANNA JEANICE ARANIBAR ROSAS
3. CHRISTIAN LENIN BATALLANOS QUISPE
4. ORISHA EDA LASTEROS DAMIAN
5. OMAR OSCAR YRALA BUSTAMANTE
6. MARÍA EUGENIA CALLA ALVIS
TE PUEDE INTERESAR
- Elecciones 2021: amplían horario de atención de transporte público para este domingo 11
- Transporte público el 11 de abril: todos los horarios para el día de las elecciones 2021
- ONPE publicará primeros resultados 11:30 p.m. del 11 de abril “con el resultado que haya como avance”
- Elecciones 2021: estas son las únicas justificaciones que acepta el JNE por no votar